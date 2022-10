Carlo Ancelotti parle de l'avenir du Real Madrid et de la présence ou non de Kylian Mbappé dans les plans du club.

Le football n'attend personne et alors que les fans du Real Madrid continuent de célébrer l'incroyable succès de Karim Benzema au Ballon d'Or hier soir, le patron Carlo Ancelotti pense déjà au match de demain contre Elche. Le manager est sans surprise ravi pour Benzema mais sait que demain ne sera pas un match facile : "Nous devons pousser encore plus loin notre préparation mentale pour le match, car il est normal d'être au maximum de la concentration pour les plus grands matchs et un peu plus difficile de le faire après des matchs qui ont été si difficiles mentalement et physiquement."

En ce qui concerne les joueurs disponibles pour le match, Ancelotti a annoncé que Madrid sera toujours privé de son gardien Courtois, qui est arrivé septième au classement d'hier soir. De bonnes nouvelles sont arrivées concernant le gardien, Ancelotti expliquant qu'"il s'est entraîné tout à fait normalement [et] je pense qu'il sera apte pour samedi [contre Séville]".

L'entraîneur de Madrid était d'humeur joviale, avec des mots gentils pour toutes les personnes impliquées dans le gala : "Nous sommes tous très fiers de ce que Karim. Thibaut et tous ceux qui étaient proches ont réussi. Je félicite tous ceux qui ont gagné, Gavi, Alexia, Lewandowski, Mané et aussi Manchester City, un club pour lequel nous avons beaucoup de respect et qui a fait une saison fantastique."

La conversation est rapidement passée du présent à l'avenir, et on a demandé à Ancelotti s'il considérait que Mbappé méritait ou non une autre opportunité de rejoindre le Real Madrid dans le futur. Le patron n'a pas souhaité parler des joueurs d'autres équipes, préférant mettre en avant la pléthore de jeunes talents qui évoluent déjà dans le club le plus titré d'Europe. "Ce que l'avenir nous réserve, je ne le sais pas. L'avenir de ce club est déjà écrit avec des jeunes joueurs comme Vinicius, Rodrygo, Tchouameni, Camavinga, Valverde, Militao. Ces joueurs ont montré ce que sera l'avenir du Real Madrid".