Real Madrid : les mots forts de Xabi Alonso sur Mbappé : "Il doit..."

Real Madrid vs Juventus FC

Xabi Alonso est prêt à faire revenir Kylian Mbappé dans son équipe du Real Madrid avant le choc de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA contre la Juventus.

Les Merengues ont assuré la première place du groupe H après deux victoires et un match nul contre Al Hilal, ce qui leur a valu un tirage contre la Juventus en Floride.

L'attaquant vedette Mbappé a manqué les trois matchs pour cause de maladie, Alonso ayant choisi de ne pas le mettre en danger lors de la victoire 3-0 contre le RB Salzbourg afin de s'assurer qu'il soit pleinement apte à affronter les géants de la Serie A.

Mbappé a repris l'entraînement et devrait être titulaire contre la Juventus, entouré de Vinicius Junior et Rodrygo Goes, tandis que Gonzalo Garcia est sur le banc.

L'article continue ci-dessous

Alonso travaille toujours sur son plan tactique pour la saison prochaine, Mbappé étant au cœur de ses ambitions dans la capitale espagnole.

Xabi Alonso et Kylian Mbappé inquiets du retour au Real Madrid

L'ancien sélectionneur de l'Allemagne et des États-Unis, Jürgen Klinsmann, a déclaré que l'intégration de Mbappé et de Vinicius Jr constituerait un test majeur pour Alonso.

« Ce sont deux personnalités que Xabi doit gérer et je suis sûr que l'équipe parviendra à compenser pour en tirer le meilleur. Au PSG, cela n'a pas fonctionné pendant ces deux années avec Neymar, Mbappé et Messi. »

« Il sera difficile pour Xabi de les faire mieux défendre tous les deux. »

Avant le retour de Mbappé, Alonso a admis avoir besoin que l'international français change de jeu dans les semaines à venir, tout en émettant quelques inquiétudes.

« C'est un leader de par son impact et son influence. Nous devons tous nous engager dans les idées collectives et prendre plaisir à ce que nous faisons. Les exigences sont les mêmes pour tous », selon Marca.

« Nous devons être impliqués avec et sans ballon. Il sera difficile d’apprendre à Mbappé à dribbler, mais il est difficile de lui apprendre à créer des liens.