Real Madrid : le vestiaire au bord de l'implosion

La défaite au Bernabéu, marquée par l'expulsion de trois joueurs madrilènes (Fran García, Álvaro Carreras et Endrick Felipe), a provoqué une vive colère au sein de l'équipe. Xabi Alonso a pointé du doigt l'arbitre, mais cette réaction n'était pas partagée par tous dans le vestiaire.

Selon El Chiringuito (via MD), Edu Aguirre a donné un aperçu des réactions suite à cette défaite, plusieurs joueurs du Real Madrid refusant d'accepter l'arbitrage comme excuse.

« Bouteilles, pansements, absolument tout a volé en éclats. La rage et la frustration des joueurs face à l'arbitrage étaient palpables. Une partie du vestiaire était furieuse contre l'arbitrage. C'est alors qu'une certaine tension est apparue, une autre partie du vestiaire critiquant celle qui avait critiqué l'arbitrage. Ils ont dit que ce n'était pas une excuse et m'ont rapporté avoir dit textuellement : "C'est une excuse bidon ! On est en train de perdre le championnat". Il y a eu des moments de tension liés à la situation du Real Madrid. »

Aguirre a également déclaré qu'Alonso n'avait parlé à aucun de ses joueurs ni ne les avait vus après le match, préférant les éviter complètement.

« Xabi Alonso n'est pas entré dans le vestiaire. Il n'y a eu aucun échange, aucun contact entre Xabi et les joueurs après le match. »

Il est clair que quelque chose doit changer au Real Madrid. Les spéculations vont bon train quant à l'avenir d'Alonso en tant qu'entraîneur, et il se pourrait bien qu'il soit limogé dans les semaines à venir s'il ne parvient pas à redresser la situation au Bernabeu.