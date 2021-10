Real Madrid : le très beau message de Sergio Ramos à Luka Modric

Luka Modric capitaine, Sergio Ramos aime. Le défenseur parisien a envoyé un très beau message au Croate.

Luka Modric a porté le brassard de capitaine lors de la victoire 2-1 du Real Madrid à Elche hier après-midi, en raison de l'absence de Karim Benzema. Il s'est exprimé sur les médias sociaux après le match pour exprimer sa fierté d'être enfin capitaine du club.

Modric est fier, Ramos aussi

Les Madrilènes ont remporté le match grâce à un superbe doublé de Vinicius, le jeune brésilien qui est dans une forme étincelante en ce moment. Il a été chaleureusement embrassé par Modric après son deuxième but.

"Fier d'être capitaine du Real Madrid pour la première fois", a écrit Modric sur les médias sociaux dans des commentaires repris par AS. "Bonne performance de l'équipe".

Marco Asensio et Vinicius se sont empressés d'offrir des félicitations sous la publication, mais c'est la réaction de Sergio Ramos qui a le plus marqué les esprits.

L'Andalou, aujourd'hui au Paris Saint-Germain mais l'un des capitaines les plus iconiques et emblématiques de l'histoire de Madrid, reste proche du Croate. "C'est ce qu'est un capitaine", a-t-il dit. "Un grand homme."

Ramos et Modric sont partis en vacances ensemble par le passé, et ont maintenu un contact malgré le fait qu'ils exercent leur métier dans différents pays. Cependant, Ramos n'a pas encore fait ses débuts en compétition avec le PSG depuis son arrivée cet été, car il n'a pas pu se remettre de plusieurs blessures.

Modric est un choix naturel en tant que capitaine de Madrid, même si c'est la première fois qu'il porte le brassard. Le Croate est capitaine de son pays depuis 2016, et est l'une des figures les plus autoritaires à Santiago Bernabeu - aux côtés de Ramos, Benzema, Marcelo et Dani Carvajal - depuis des années.