Real Madrid : le premier joueur mis au placard par Arbeloa connu

Son mandat a mal commencé avec la défaite en Coupe du Roi face à Albacete, mais on espère que l'ancien défenseur saura redresser la situation au Bernabéu.

Arbeloa a déclaré qu'il repartirait de zéro pour l'ensemble de l'effectif du Real Madrid, mais les premiers signes indiquent que pour un joueur en particulier, la situation pourrait rester inchangée, avec un temps de jeu très limité sous la nouvelle direction.

Sous Alonso, Dani Ceballos peinait à s'imposer, éclipsé par des joueurs comme Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Arda Guler et Fede Valverde. Selon Diario AS, l'ère Arbeloa risque d'être encore plus difficile pour l'Espagnol, qui semble également être devancé par les stars de La Fabrica, Jorge Cestero et César Palacios.

Lorsque Toni Kroos a quitté le Real Madrid à l'été 2024, beaucoup considéraient Ceballos comme le remplaçant idéal au sein de l'équipe première. Il a réalisé de bonnes performances sous les ordres de Carlo Ancelotti lors de la saison 2024-2025, mais depuis le départ de l'Italien, il n'a plus été un titulaire indiscutable au Bernabéu.

Ceballos a failli rejoindre Marseille l'été dernier, mais il est fort probable qu'il quitte le club à la fin de la saison. Le Real Madrid prévoit de recruter un nouveau milieu de terrain, ce qui le reléguerait encore plus bas dans la hiérarchie, et son contrat expirant dans 18 mois, un transfert semble logique.

Il a longtemps été annoncé du côté de son ancien club, le Betis Séville, même si ce transfert n'est plus envisagé par les Andalous. Quoi qu'il en soit, son avenir reste incertain, car il est peu probable qu'il reste au Real Madrid.