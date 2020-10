Real Madrid - Le pacte entre Zidane et Bale avant la reprise

D’après The Athletic, Zidane a convenu avec Bale qu’il ne le ferait plus jouer dès la reprise au mois de juin.

Cet été, Gareth Bale a (enfin) quitté le ! Pour rejoindre , sous la forme d’un prêt avec option d’achat. De quoi débarrasser l’entraîneur Zinédine Zidane d’un poids qui commençait à être bien lourd.

Transfert avorté en , Bale n'a pas digéré

En effet, la collaboration était devenue impossible entre les deux hommes. Cela ne date pas d’hier, mais plutôt de l’été dernier lorsque le Gallois aurait dû rejoindre la Chine. Frustré par ce transfert avorté, il avait ensuite passé la saison comme un fantôme à Madrid…

Et Zidane a dû faire avec. Le technicien français a d’abord fait jouer son ailier mais, face à ses performances, il a finalement été contraint de prendre une décision, et de s’arranger avec le Gallois.

Les deux hommes ont eux-mêmes décidé de ne plus travailler ensemble

Selon The Athletic, les deux hommes ont eux-mêmes décidé de ne plus travailler ensemble. Après le confinement et la crise sanitaire, Zidane et Bale ont ainsi passé un pacte : le Gallois ne jouerait plus jusqu’à la fin de saison, et il pourrait ensuite s’en aller.

De quoi expliquer le fait que Zidane n’ait pas utilisé Bale une seule fois après la reprise de la au mois de juin, et encore moins pour la Ligue des Champions en août.