Real Madrid le nouveau seum de Courtois

Malgré une prestation solide de l'équipe de Xabi Alonso, cela n'a pas suffi.

Selon le quotidien AS, le gardien Thibaut Courtois a analysé la rencontre en conférence de presse. Il estime que la chance n'était pas de son côté.

« Au final, en seconde période, nous avons fait un bon match… et perdre une finale n'est jamais agréable, surtout face à un adversaire comme le nôtre. Nous sommes déçus, mais il faut aller de l'avant et penser à la Coupe du Roi et à la Liga. En seconde période… Les détails nous ont joué des tours. Parfois, les choses ne se passent pas comme prévu, mais nous avons montré que nous sommes une équipe vivante et que nous aurions pu l'emporter facilement.

En première période, nous étions trop repliés sur nous-mêmes, nous n'avons pas joué de la même manière tout au long du match… mais c'est aussi normal, car il fait très chaud. » On a eu des occasions, mais le ballon ne voulait pas rentrer. Et pourtant, sur son action : la première passe entre les jambes, la deuxième heurte le poteau et la troisième, après un rebond. Ce que je vous dis, ce sont les détails. Pas de chance, parce qu’on en a eu beaucoup…

Courtois a également fait l’éloge de Vinicius Junior, auteur d’une excellente prestation contre Barcelone.

« On a pleinement confiance en lui. C’est un grand joueur, capable de faire ça. Il a beaucoup de talent, une grande qualité. Et son but était magnifique. Son match a été un cauchemar pour eux, même si on n’en a peut-être pas profité autant qu’on aurait pu, on aurait dû être plus proactifs. Mais bon, janvier arrive, un mois important avec 3 ou 4 matchs cruciaux, et on verra si on peut les gagner. »

Malgré la défaite face à Barcelone, Courtois est confiant quant à la victoire du Real Madrid, qui remportera au moins un trophée avant la fin de la saison.

« Nous devons continuer à nous battre et, avec l'état d'esprit affiché aujourd'hui et avant-hier, nous devons le démontrer semaine après semaine en Liga et en Coupe du Roi. Et ainsi, nous gagnerons quelque chose. »