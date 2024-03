Real Madrid, le message poignant de Courtois après sa rechute

Le gardien du Real Madrid, Thibaut Courtois, a réagi à travers un émouvant message à sa nouvelle blessure, mardi.

C’est une énorme tuile pour Thibaut Courtois. Revenu à l’entrainement après plusieurs mois loin des terrains, l’international belge s’est à nouveau blessé ce mardi. Une nouvelle rechute qui devrait éloigner encore une fois l’ancien gardien de l’Atlético Madrid du rectangle vert. Mais avant, Thibaut Courtois a laissé un message poignant sur la toile quelques heures après la confirmation de sa blessure.

La poisse suit toujours Courtois et le Real Madrid

Les supporters du Real Madrid s’enthousiasmaient déjà à l’idée d’un retour de Thibaut Courtois. Un retour qui tombe à pic puisque le club madrilène entre dans le dernier virage de la saison avec un gros choc contre Manchester City qui se profile en quarts de finale de la Ligue des Champions. Malheureusement, Thibaut Courtois ne retrouvera pas les cages du Real Madrid. Le club espagnol a confirmé plus tôt dans la journée la rechute de son gardien numéro 1.

L'article continue ci-dessous

« Après les tests effectués aujourd’hui sur notre joueur Thibaut Courtois, il a été diagnostiqué une déchirure du ménisque interne au genou droit. La blessure est survenue lors de la séance d’entraînement d’aujourd’hui. Evolution en attente », a indiqué le Real Madrid dans un communiqué publié ce mardi.

Thibaut Courtois optimiste après sa nouvelle blessure

La nouvelle de la rechute de Thibaut Courtois a rapidement enflammé la toile et suscite des réactions dans le rang des Madridistas. Ces derniers sont notamment déçus de voir leur gardien titulaire se blesser à nouveau après sa grosse blessure en août dernier. De son côté, l’ancien gardien de Chelsea est logiquement attristé par ce coup du sort mais reste quand même optimiste pour la suite.

« Merci à tous pour vos messages. Je suis triste à cause d'une blessure qui n'est qu'un petit contretemps qui me permettra de revenir beaucoup plus fort. Le fait de sentir votre soutien me fait me sentir beaucoup mieux », a écrit Thibaut Courtois sur son compte Instagram.