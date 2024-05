Real Madrid : le drôle d'hommage à Toni Kroos

Mardi, Toni Kroos a annoncé qu'il prendrait sa retraite à l'issue de l'Euro de cet été, qu'il disputera à domicile avec l'Allemagne.

Le joueur de 34 ans jouera donc son dernier match pour le Real Madrid lors de la finale de la Ligue des champions contre le Borussia Dortmund. Les hommages ont afflué pour Kroos, notamment de la part de son coéquipier Lucas Vazquez, qui a publié un message sincère sur Instagram.

« A quel point tu m'as dévasté. L'un des plus grands privilèges que j'ai eus dans ma carrière a été de jouer avec toi. Combien de temps nous avons passé et combien nous avons accompli. Tu es une légende du Real Madrid, mon ami. Je te souhaite le meilleur. Tu vas beaucoup me manquer ».

"Une légende du Real"

Sur X, Lucas a été un peu moins gentil, puisqu'il a envoyé un message hilarant classé X à son futur ancien coéquipier du Real Madrid. Un cinglant "Va te faire f.....".

Il est clair que Kroos est très populaire au Real Madrid, et son départ est un gros coup dur pour la saison prochaine. Toutes les parties espèrent terminer leur relation en beauté avec un quinzième titre en Ligue des champions/Coupe d'Europe.