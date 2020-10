Real Madrid - "Le départ de Navas a facilité les choses" pour Courtois clame son père

Les deux gardiens ont été en concurrence à Madrid lors de la première saison du Belge, recruté par les Merengue après le Mondial 2018.

Débarqué au à l'été 2018, Thibaut Courtois avait souffert de la concurrence de Keylor Navas, toujours au club lors de sa première saison. Pas la meilleure manière de faire sa place chez les Merengue pour le portier belge.

"Déjà, il n'est pas arrivé au bon moment au Real. Il est arrivé après le Mondial, son transfert a un peu traîné, la saison avait déjà commencé, donc il était en retard dans sa préparation. Mais surtout: Keylor Navas était toujours là. Il venait de gagner trois et il avait du crédit auprès des joueurs, des supporters", explique aujourd'hui le père du joueur, Thierry COurtois, dans un entretien au journal belge La Dernière Heure.

"Thibaut a dû s'imposer et jouer des coudes. Il a dû attendre deux, trois matchs avant d'être titularisé, poursuit-il. Cela n'a pas facilité son intégration. Une fois que la hiérarchie était claire, Keylor était toujours là et il y avait une compétition interne difficile à vivre, et aussi externe avec les journalistes qui prenaient plus partie pour Keylor. Une fois qu'il est parti au PSG, ça l'a soulagé."

Une cohabitation avec le Costaricien qui n'a pas été facile à vivre, au contraire de ce qu'il avait pu connaître précédemment, notamment à . "Petr Cech l'a toujours bien accueilli. C'est le premier qui est venu l'accueillir lors de son premier entraînement", précise encore Thierry Courtois.

"Il lui a toujours donné des conseils, l'a aidé à s'intégrer. C'était un vrai collègue, sur qui il a toujours pu compter et on ne peut pas dire que ça a été le cas avec Keylor. Une fois qu'il est parti, ça a facilité les choses."

Navas au PSG, Courtois est désormais le seul titulaire à Madrid, alors que le Real s'apprête à disputer un Clasico à fort enjeu ce samedi sur la pelouse du Camp Nou.