Real Madrid : la réponse express de Karim Benzema à Didier Deschamps sur l'équipe de France

Après la victoire face à Liverpool, Karim Benzema a affiché sa satisfaction et a répondu à la polémique autour des Bleus.

"Je vais m'expliquer pour le peuple", avait révélé Karim Benzema il y a quelques jours lors d'une story Instagram, quelques heures seulement après la parution d'une interview de Didier Deschamps dans les colonnes de Le Parisien. Dans cette dernière, le sélectionneur des Bleus a notamment donné sa version du départ précipité de Karim Benzema pendant la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Une polémique toujours ouverte

"En le quittant je lui dis : Karim, il n’y a pas d’urgence. Tu organises ton retour avec le team manager. En me réveillant, j'apprends qu'il est parti. C’est sa décision, il ne vous dira pas le contraire, je la comprends et la respecte", avait indiqué Didier Deschamps au cours de cet entretien, ce qui avait provoqué plusieurs réactions de Karim Benzema sous entendant qu'il mentait.

Désormais, tout le monde attend de savoir quand et auprès de quel média, Karim Benzema videra son sac et rétablira la vérité sur son éviction de l'équipe de France à trois jours du début de la Coupe du monde. Le Français a en tout cas répondu de la plus belle manière sur le terrain, à la veille de la liste de Didier Deschamps pour le rassemblement de mars.

"Rien à déclarer"

Buteur face à Liverpool, Karim Benzema a offert la victoire au Real Madrid ainsi que la qualification pour les quarts de finale et a par conséquent été élu homme du match. Après la rencontre, l'ancien international français s'est rendu au micro de Canal + et a forcément été confronté à la polémique autour des Bleus. "On s'en fout de ça, parle du match" a-t-il lâché au journaliste de Canal+ lors de la prise d'antenne. "Si j'ai autre chose à déclarer ? Rien à déclarer pour le reste", a conclu Karim Benzema en fin d'interview.

Entre ces deux moments destinés aux Bleus, le Français s'était toutefois félicité de la qualification du Real Madrid : "On a fait le job au match aller et on les a respectés au match retour. C'était un grand match avec beaucoup d'intensité. Ce sont des matches de haut niveau, ce n'est jamais facile, ça se joue sur des détails. On a maitrisé notre sujet je dirais. Quand on a des occasions, il faut les mettre au fond et on a réussi à le faire. Concernant ma cheville, c'est un coup, rien de grave. Pour préparer la Ligue des champions, il ne faut rien lâcher en Liga. On va aller à Barcelone pour gagner et tenter de les rattraper. Rien n'est fini".

Que ce soit en Liga ou concernant la polémique avec Didier Deschamps, rien n'est fini, puisque Karim Benzema a décidé que ce n'était pas le lieu et le moment pour régler ses comptes avec le sélectionneur des Bleus. Le "peuple" attend désormais plus que jamais la prise de parole de l'attaquant du Real Madrid et la fin de ce feuilleton.