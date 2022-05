Real Madrid : La promesse enflammée d'Eden Hazard

Hazard affirme qu'après trois saisons marquées par des blessures, il veut prouver sa valeur dans les deux dernières années de son contrat au stade Santiago Bernabeu.

Hazard a été signé en 2019 pour un montant record en provenance de Chelsea, mais la carrière du Belge au Real Madrid n'a jamais décollé, les blessures l'ayant limité à seulement 66 apparitions.

"L'entraîneur sait que j'ai encore deux ans ici", a déclaré Hazard dans une interview accordée au journal belge Het Laatste Nieuws.

"Les trois premières années ne se sont pas bien passées. Je veux montrer à tout le monde ce que je peux faire. Je me concentre sur samedi - la finale de la Ligue des champions contre Liverpool - et je continue ma préparation pour la saison qui arrive."

Le joueur de 31 ans a également été interrogé sur ce qu'il ressent à l'idée de représenter l'écusson du Real Madrid, chose pour laquelle il avait publiquement professé son amour.

"Je suis toujours dans mon rêve, j'ai toujours rêvé de cela", a répondu Hazard.

"Le but de ma vie a été de jouer ici. Ma famille a toujours été heureuse ici, [et] même maintenant, elle l'est."

En mars, Hazard a subi une autre opération pour retirer la plaque de sa cheville qui avait été introduite lors de l'opération précédente.

L'attaquant a déclaré que l'objectif était de prendre le temps de s'occuper de lui plutôt que d'aller "trop vite", comme ce fut le cas en 2021 en essayant d'accélérer les temps de récupération, et que Carlo Ancelotti "comprenait parfaitement" la situation.

"Je me sens bien, l'opération s'est bien passée. Tout le monde sait que j'en avais besoin, j'ai eu la chance de pouvoir le faire. Je suis [de retour] juste à temps pour la finale de la Ligue des champions", a ajouté Hazard.