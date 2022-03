Et Eduardo Camavinga et Dani Carvajal étaient tous deux présents après être rentrés de leurs obligations internationales avec la France et l'Espagne.

Les deux hommes se sont entraînés sans problème selon Marca et seront disponibles pour le déplacement des Blancs au Celta Vigo ce week-end.

Carlo Ancelotti a manqué la séance car il a été contrôlé positif au covid-19 et c'est son fils, Davide Ancelotti, qui l'a remplacée.

Isco a souffert d'une gêne au dos et est incertain pour le voyage en Galice, tandis que Toni Kroos a souffert d'une gastro-entérite, mais l'Allemand devrait revenir demain.

Luka Modric, Gareth Bale, Casemiro, Eder Militao, Rodrygo Goes et Fede Valverde seront tous de retour à l'entraînement demain après-midi après leur retour de sélection.

Les Madrilènes auront à cœur de faire bonne figure à Balaidos et de rebondir après la piètre prestation du Clasico, où Barcelone les a écrasés 4-0 dans leur propre jardin.