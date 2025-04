Real Madrid, l'accusation grave de Dugarry

Real Madrid vs Celta Vigo

Le Real Madrid a été vivement critiqué pour ses agissements en Coupe du Roi et accusé de ternir l'image du football.

Barcelone a remporté son troisième Clasico consécutif lors de la saison 2024-25, en remontant le score pour s'imposer 3-2 face à son rival de toujours, le Real Madrid, et remporter la Coupe du Roi samedi dernier à Séville.

Le Clasico, très attendu en finale de la Coupe, a dégénéré en violences en fin de match : le défenseur des Merengues, Antonio Rüdiger, a été expulsé après avoir protesté contre une décision prise en fin de match. Dans une telle rage, l'international allemand a tenté de lancer de la glace sur l'arbitre et a dû être maîtrisé par ses coéquipiers sur le banc. Le Real Madrid a également suscité la controverse avant le match en critiquant l'arbitre Ricardo de Burgos Bengoetxea et en demandant son remplacement.

L'ancien attaquant du FC Barcelone et de l'équipe de France, Dugarry, était furieux après avoir observé le comportement des joueurs madrilènes sur et en dehors du terrain. Il a déclaré sur RCM Sport : « C'est une honte absolue. J'ai été choqué par la pression, les calomnies, la mauvaise foi. Ce que la direction a fait avant le match était presque brutal. Ils ont sciemment terni et bafoué l'image du football. Le Real Madrid a touché le fond. »

Le champion d'Espagne en titre retrouvera la Liga dimanche face au Celta Vigo au Santiago Bernabéu.