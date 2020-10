Real Madrid - Karim Benzema : "Je ne sais pas jusqu'à quand je serai à un haut niveau"

À 32 ans, Karim Benzema est toujours aussi impressionnant sous les couleurs du Real Madrid. Jusqu'à quand ? Lui-même n'a visiblement pas la réponse.

À 32 ans, Karim Benzema est toujours aussi impressionnant sous les couleurs du . Mieux, l'attaquant formé à l'Olympique Lyonnais ne cesse de progresser au fil des saisons, grâce à un travail acharné sous les ordres de Zinédine Zidane. Dans deux ans, le buteur français arrivera toutefois en fin de contrat du côté de la Maison Blanche. Une situation qui le force à s'interroger sur son avenir personnel. Si une prolongation n'est pas à exclure, le principal intéressé préfère éviter de trop se projeter.

"Après ma carrière, je continuerai à être lié au football"

"Je ne sais pas jusqu'à quand je serai à un haut niveau, j'y vais saison après saison. J'ai un contrat jusqu'en 2022 et on va voir... Bien sûr, je laisserai toujours la porte de ma maison ouverte à Florentino (pour discuter prolongation, ndlr)", a-t-il expliqué lors d'un tête à tête avec Jorge Valdano, dans le cadre d'un programme intitulé Universo Valdano. Une chose est sûre, c'est dans la capitale espagnole que Karim Benzema entend terminer sa carrière. Et ensuite ? La décision n'est pas encore prise...

"Après ma carrière, je continuerai à être lié au football, c'est sûr. Entraîneur ? C'est compliqué, car il ne s'agit pas seulement de mettre 11 joueurs, il faut donner des explications, être proche des tribunes... j'aimerais bien, mais je reconnais que c'est beaucoup de travail". Avec Zinédine Zidane en exemple, cela pourrait lui donner des idées...