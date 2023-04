Real Madrid : Karim Benzema devient l'ambassadeur de Trendex

Le Ballon d'or a investi dans une start-up tricolore qui permet aux internautes de miser sur les talents de demain. Une sorte de bourse des sportifs.

Et si les joueurs étaient côté en bourse ? Depuis plusieurs années, plusieurs plateformes numériques ont développé un système d'actions pour prendre des parts d'une star du ballon rond. Dans ce secteur, la société française Trendex vient de réaliser un coup retentissant en attirant Karim Benzema.

En tant qu’ambassadeur de la marque, le Ballon d'or France Football 2022 "participera aux côtés des fondateurs de l’entreprise à expliquer le fonctionnement et le modèle de Trendex ainsi que le rôle majeur que la plateforme entend jouer dans la capacité à repérer, financer, accompagner et faire connaître de jeunes talents au potentiel de réussite exceptionnel – sportifs, artistes, créateurs de contenus", explique le communiqué rédigé par la firme tricolore.

" Permettre aux fans de prendre part à la carrière d e la prochaine génération de talents"

Les internautes pourront investir, miser sur le potentiel de réussite des différents talents présents sur la plateforme. Et pas uniquement des footballeurs mais aussi d'autres sportifs ou même des artistes . Parmi eux on retrouve notamment l'ancien Mancunien Jessie Lindgard, le Parisien Renato Sanches, le Nantais Andy Delort, le Barcelonais Ronald Araujo mais aussi le sportif français le mieux payé au USA : le basketteur Rudy Gobert qui évolue à Minnesota et rejoindra bientôt Trendex.

“Au cours de ma carrière, j'ai dû travailler dur pour mériter chacune de mes victoires. La mission de Trendex est de permettre aux fans de prendre part à la carrière de la prochaine génération de talents, en les soutenant directement et en leur donnant la chance de réussir. C'est un défi ambitieux que j'ai décidé de relever avec eux…” , écrit Benzema qui a réalisé là son premier investissement dans une start-up.