Real Madrid - Julien Faubert : "Le niveau d’exigence, c’est un truc de malade"

Prêté au Real Madrid en 2009, le Français avait été impressionné par le niveau de professionnalisme au sein de la Maison Blanche. Le top niveau.

Ancien joueur des Girondins de , Julien Faubert est revenu sur son passage anecdotique mais néanmoins remarqué au . Arrivé en 2009 en provenance du club de , le Français n'avait été utilisé qu'à deux reprises dans la capitale espagnole. Une expérience à oublier ? Loin de là.

"Le niveau d’exigence, c’est un truc de malade"

En effet, selon le principal intéressé, avoir évolué au sein d'un club aussi prestigieux que le Real Madrid est particulièrement formateur. "Les railleries sur ce transfert ne me touchent pas, c’est la mentalité française. Les clubs de cette dimension n’engagent pas des joueurs par charité. Tu arrives dans un autre monde, tout est deux fois plus grand, mieux organisé, plus dur sur le terrain", a-t-il expliqué lors d'un entretien accordé à L’Équipe Magazine.

"À l’entrainement, les visages sont fermés, tu n’as aucun droit à l’erreur, on te rentre dedans si tu te loupes. Le niveau d’exigence, c’est un truc de malade. Le club m’avait recruté car il fallait une doublure à Robben, mais il ne s’est pas blessé et je n’ai joué que deux matches. Mais c’était extraordinaire", a ensuite ajouté le milieu offensif. Après cette parenthèse madrilène, Julien Faubert était retourné à West Ham, avant d'être prêté en , du côté d'Elazigspor.