Real Madrid : Jude Bellingham a refusé une fortune de Manchester City

Bellingham a fait l'objet de nombreuses spéculations tout au long de la saison, mais il semble probable que la saga de son transfert soit résolue

Depuis plusieurs mois, le Real Madrid, Manchester City et Liverpool sont en tête de liste pour Bellingham, mais cette semaine, des rapports ont émergé selon lesquels les Blancos sont en pole position pour signer l'international anglais.

Le Borussia Dortmund s'attend à ce qu'un accord soit conclu avec le Real Madrid dans un avenir proche, et tout porte à croire qu'il signera avec les champions d'Europe en titre cet été.

Cependant, Man City n'était pas prêt à renoncer à Bellingham, et Marca rapporte qu'il lui a proposé un contrat de six ans d'une valeur de 15 millions d'euros par saison, ce qui est plus que ce qu'il gagnerait au Real Madrid. Bellingham a toutefois rejeté l'offre.

Le Real Madrid espère conclure un accord dans les prochaines semaines, et l'excitation semble monter à mesure qu'il se rapproche de la signature de sa principale cible de transfert.