Real Madrid, Jovic rend son verdict sur Benzema

Luka Jovic, le nouvel attaquant serbe du Real Madrid, a été convié à s'exprimer sur son coach et sur la concurrence au sein du club merengue.

L'ancien attaquant de l'Eintracht Fracfort estime par ailleurs que cette appréciation est réciproque : «Zidane croit en moi et son opinion sur moi n’a pas changé depuis que nous travaillons ensemble.

"J'apprends de lui jour après jour, je suis très satisfait parce qu'il représente en tant qu'entraîneur, lui qui a été l'un des meilleurs joueurs au monde. », a estimé l'attaquant du Real dans des propos accordé au média serbe Novosti mardi.

Jovic a profité de cet entretien pour détailler son ambition au vu de la saison à venir, évoquant subtilement sa concurrence avec un attaquant très bien établi sur le front offensif de la maison blanche : Karim Benzema.

Un Benzema buteur et passeur décisif après une performance de toute beauté lors de la première du Real en cette saison, un succès 1-3 à Vigo, face au Celta :

«Je suis prêt à faire de mon mieux et à offrir tout ce que je peux. Je ne m'attends pas à jouer immédiatement, mais j'atteindrai mes objectifs grâce au travail acharné et au dévouement. Benzema est un attaquant intéressant, il a plus d'expérience que moi et j'essaie d'apprendre de lui. »