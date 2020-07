Real Madrid, James Rodriguez toujours écarté par Zidane

Le milieu colombien James Rodriguez ne figure pas dans la liste des éléments convoqués par Zinedine Zidane pour le match contre Grenade.

Dans le cadre de la 36e journée de la , le Real se déplace lundi soir sur le terrain de Grenade. Malgré les absences dans le secteur offensif (Mariano Diaz et Luka Jovic), Zinédine Zidane a encore une fois choisi de se passer des services de James Rodriguez.

Alors qu’il est parfaitement apte, le milieu colombien ne figure pas dans le groupe des convoqués. Cela en dit long sur le faible statut qu’il a désormais au sein de l’équipe merengue, et cela ne fait que conforter les rumeurs d’un prochain divorce.

Zidane nie tout problème avec James Rodriguez

En conférence de presse d’avant-match, Zidane a été interrogé à propos de l’ancien monégasque. Le technicien français a indiqué qu’il n’y avait aucun souci avec ce dernier. Et que son choix de l’écarter n’est nullement dû à des considérations personnelles : « C’est un joueur important. Vous pouvez dire ce que vous voulez, c’est juste un joueur de plus dans l’équipe. Il y en a qui jouent plus et d’autres qui jouent moins, mais je ne vais mépriser aucun d’entre eux. Tous sont importants et tous contribuent, rien de plus ».

Depuis la reprise du championnat en , James Rodriguez n’a disputé qu’un seul match. C’était celui contre la (2-1). Au total, depuis son retour dans la capitale espagnole l’été dernier, le meilleur buteur du Mondial 2014 n’aura joué que 8 matches et 419 minutes en .

A noter que pour ce match face au Grenade, le leader de la Liga pourra compter sur les deux défenseurs titulaires Sergio Ramos et Dani Carvajal, de retour après avoir pu purger un match de suspension.