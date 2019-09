Real Madrid - Hazard, les titres en LDC... Florentino Pérez affiche sa satisfaction

Présent pour diriger l'assemblée générale annuelle du Real Madrid, le président de la Maison Blanche s'est félicité de la bonne gestion du club.

Au lendemain de la victoire du Real Madrid face à Levante (3-2) en Liga, Florentino Perez, l'emblématique président du club, était présent lors de l'annuelle assemblée générale de la Maison Blanche. L'occasion pour lui d'exprimer comme chaque année son ambition, mais aussi de faire le point sur le marché des transferts fraîchement écoulé. Et comme à son habitude, le dirigeant madrilène n'a pas caché sa satisfaction.

"Le club a entrepris cet été un grand effort économique pour renouveler et renforcer cette grande équipe. Nous avons intégré 6 nouveaux joueurs, renforçant ainsi toutes les lignes de l’équipe. Parmi eux, Eden Hazard. Un des meilleurs joueurs du monde qui a excité Madrid, comme nous l’avons vu le jour de sa présentation au stade Santiago Bernabéu, et qui a été reconnu, il y a quelques jours, comme le meilleur joueur de la saison de la dernière ."



La présentation d'Eden Hazard au Real Madrid

"Avec lui, Luka Jović, Ferland Mendy, Eder Militão, James, Rodrygo et le gardien de but Areola sont arrivés pour remplacer notre bien-aimé Keylor Navas”, a d'abord analysé le président du , à trois jours de la rencontre face au .

Le président madrilène est fier du chemin parcouru en 10 ans

Si les nouveaux arrivants devraient apporter grandement à Zinédine Zidane, pas question pour Florentino Perez d'oublier ceux qui ont contribué aux dernières années couronnées de succès en Ligue des Champions.





"Nous savons ce que ces joueurs ont accompli et ils méritent notre respect et nos remerciements. Personne n’avait remporté 3 Ligues des Champions consécutivement et ils ont réussi. Personne n'avait non plus remporté 4 titres dans cette compétition en 5 saisons. Je dois aussi rappeler que lorsque j'ai repris la présidence en 2009, nous étions classés numéro 13 dans le classement de l'UEFA. Le Real Madrid reste aujourd'hui, en outre, champion du monde des clubs depuis le 18 décembre 2016, soit 1 001 jours consécutifs", a enfin souligné l'Espagnol.

Fier, Florentino Perez a forcément de quoi l'être. Mais désormais, le Real Madrid se doit surtout de rester concentrer sur son match de mercredi soir (21h00), au Parc des Princes, face au Paris Saint-Germain, pour le compte de la prestigieuse Ligue des Champions.