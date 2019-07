Real Madrid, Hazard avertit Zidane : "J'aime jouer avec liberté"

Eden Hazard s'est étendu sur son profil de joueur et sa nécessite d'évoluer avec liberté sur le pré.

Eden Hazard, transféré de au cet été, s'est exprimé sur son adaptation lui qui vit actuellement sa toute première présaison au sein club merengue. Le Belge explique de quoi il a besoin pour réussir au sein de la maison blanche.

"Je joue avec liberté. C’est difficile dans le football parce qu’il y a des défenseurs, des milieux... mais je suis ce type de joueur. Si je n’ai pas de liberté, je ne joue pas bien et je vais sur le banc"J’aime avoir le ballon, aller à droite, à gauche, bouger et jouer d’instinct.", a estimé l'ailier belge, après avoir fait ses grands débuts avec le Real Madrid face au samedi (3-1).

Sur le site internet du Real, Hazard promet qu'il réalisera son potentiel au sein du club espagnol au fil du temps : "Le meilleur est à venir. Je veux donner une bonne impression à mes coéquipiers, à l’entraîneur et au public. Je tenterai de donner le meilleur de moi-même", confie-t-il, lui qui entend bien triompher au Real :

"Quand on joue pour le Real Madrid, il faut gagner des titres tous les ans. (...) Si on ne gagne pas la Ligue des Champions, le supporter est triste et c’est normal. Dans ce club, on doit toujours gagner et c’est pour ça que je suis ici".