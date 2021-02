Real Madrid - Getafe (2-0), le Real remercie ses Français

Le Real s'est imposé face à son voisin de Getafe en Liga pour rester dans la course et peut remercier ses Français.

Un petit derby de Madrid en milieu de semaine, ça ne se refuse pas. Même si c'est Getafe et non l'Atético Madrid en face du Real. La capitale contre la banlieue.

Un duel équilibré, surtout au vu des nombreuses absences au sein de l'effectif de Zidane, lequel a bricolé un onze tant bien que mal face aux nombreuses blessures et autres indisponibilités qui ont gangréné son group cette semaine.

Il fallait donc gagner pour ne pas laisser filer les Colchoneros et grapiller du terrain en championnat. Et malgré toutes les absences côté merengue, Benzema était bien là. Le natif de Bron touchait même la barre d'un joli coup de tête sur corner au quart d'heure de jeu.

Bien organisé, Getafe faisait mieux que résister. Mais c'est bien son illustre voisin qui s'offrait les meilleures opportunités. Dès la 5e minute, le milieu brésilien du Real Casemiro avait raté une belle occasion en tirant au dessus. Le Brésilien allait en rater une autre à la demi-heure de jeu en frappant à côté cette fois.

Mais la plus grosse opportunité de la première période intervenait peu avant le repos. Luka Modric s'offrait une belle frappe du gauche que Soria, le portier des visiteurs, repoussait tant bien que mal de la jambe en corner. 0-0, le score au repos pour un Real frustré par une formation de Getafe coriace.

Mais le Real n'allait pas rester frustré longtemps. Karim Benzema y a veillé. L'ancien lyonnais a ainsi ouvert le score à l'heure de jeu, il devançait Cabro et marquait de la tête suite à un centre de Vinicius.

Alors que Raphael Varane avait permis au Real de lemporter à Huesca le weekend dernier, c'est encore un Français qui allait permettre a Real de faire le break dans cette partie.

En effet, Ferland Mendy marquait le but du 2-0 à la 66e avec une frappe en taclant suite à un service de Marcelo. Les deux concurrents qui se crêpent le chignon tout au long de la saison oeuvrent ensemble pour mettre le Real à l'abri et lui permettre de rester dans le coup dans la course au titre. Presque de quoi tirer une larme à Zinedine Zidane sur le banc.

Plus rien n'allait d'ailleurs être marqué dans cette partie et le Real enchaîne encore grâce à ses Français.