Real Madrid : Gareth Bale malheureux et isolé ? Son agent dément catégoriquement !

Plusieurs médias parlent de l'isolement de Gareth Bale au sein du Real, mais son agent a assuré que le Gallois voulait finir sa carrière à Madrid.

Ce mercredi, la Cadena SER en Espagne et le quotidien L’Équipe en France ont consacré un sujet à l’attaquant du Real Madrid, Gareth Bale, et à son supposé mal-être au sein du vestiaire madrilène. Une situation délicate symbolisée la semaine dernière par l’attitude du Gallois face à Levante (2-1), lorsqu’il a repoussé son coéquipier Lucas Vazquez alors que celui-ci venait le féliciter pour son but. Sans parler de ses difficultés avec la langue espagnole, près de six ans après son arrivée…

Si son entraîneur Santiago Solari a tenté d’éteindre l’incendie en conférence de presse d’après-match, Jonathan Barnett, l’agent de Bale, a lui aussi joué les pompiers de service. "Comme toujours, Gareth va très bien, a-t-il affirmé à ESPN, dans des propos rapportés par AS. Ces bêtises de la presse ne l’intéressent pas."

"Bale veut terminer sa carrière au Real Madrid, a ajouté Barnett, l’air sérieux. Il adore la ville, la vie ici, et surtout le club. Bien sûr que ça l’embête quand les fans ne le supportent pas, alors qu’ils le font pour des joueurs qui ne sont pas dans une grande forme. C’est fou, cela arrive uniquement en Espagne et je ne comprends pas pourquoi. Les supporters devraient reconnaître son talent."

Bale fait-il assez d’efforts pour que les fans l’apprécient à sa juste valeur ? Difficile à dire, et il semble clair que la forme physique virevoltante du Gallois n’aide pas. Alors qu’on l’annonçait comme le successeur naturel de Cristiano Ronaldo après le départ du Portugais à la Juventus, l’ancien joueur de Tottenham peine toujours à convaincre. Un grand match face au FC Barcelone ce mercredi (21h), dans le cadre des demi-finales retour de la Coupe du Roi, aiderait certainement à améliorer sa cote de popularité…