Real Madrid - Florentino Perez : "Ramos m'a dit qu'il avait une offre en Chine"

Le président merengue a admis qu'il avait rencontré son capitaine, qui lui avait fait part d'une offre venue de Chine pour la saison prochaine.

Florentino Perez s'est exprimé sur la situation compliquée de Sergio Ramos, qui serait sur le départ cet été. Le président du a confié dans l'émission El Transistor sur la radio espagnole que le capitaine merengue lui avait fait part d'une offre venue de en vue d'un transfert cet été. "Il est venu me voir pour me dire qu'il avait une offre très importante de Chine, mais qu'ils ne pouvaient pas payer le transfert. Je lui ai répondu que cela ne pouvait pas se faire, a-t-il déclaré. Il est impossible que nous laissions partir notre capitaine gratuitement, parce qu'en plus ce serait un précédent dangereux. C'est tout, ça a été une conversation cordiale."

Sergio Ramos, qui a aujourd'hui 33 ans, est lié avec le Real Madrid jusqu'en 2021. Un contrat qui comprend une clause libératoire de 600 millions d'euros et qui fait actuellement de lui le joueur le mieux payé du club, une donnée qu'a voulu nuancer Florentino Perez. "Avant c'était Crisitano Ronaldo. Et si l'an prochain nous recrutons Maradona, alors ce sera Maradona [le joueur le mieux payé]. Mais pour l'instant c'est Ramos."

Perez : "J'aime beaucoup Ramos et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour lui"

"Nous avons un équilibre des salaires avec différentes échelles. Nous ne pouvons pas faire de choses bizarres avec les salaires parce que tout est contrôlé par la ligue, a-t-il expliqué avant d'ajouter qu'il appréciait tout particulièrement le joueur. Je l'aime beaucoup et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour lui et si je n'ai pas fait plus, c'est parce que je ne le pouvais pas."

Il a ensuite nié toute dispute avec son capitaine, malgré la discussion dans le vestiaire après la défaite contre l' en . "Ramos ne m'a pas dit qu'ils allaient le payer et qu'il s'en allait. Ce n'est pas vrai. Les choses sont racontées comme chacun veut les raconter, cela me surprend quand je les vois dans la presse."

Pour autant, s'il confirme que Sergio Ramos a bien une offre venue de Chine, Florentino Perez est loin d'annoncer le départ possible de son défenseur central. Tout comme son compère de la charnière Raphaël Varane, l'international espagnol pourrait bien décider de rester dans un club où il évolue depuis 2005, malgré des tensions liées à une saison blanche. Une situation qui n'est pas une première puisqu'elle s'était déjà produite en 2015. Un été au cours duquel Ramos avait finalement prolongé à Madrid.