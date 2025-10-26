Real Madrid - FC Barcelone : Diffusion TV et en clair, streaming et compos

Rarement un Clásico n'avait été précédé d'une telle tension extra-sportive. Ce dimanche au Santiago Bernabéu, le Real Madrid et le FC Barcelone ne se disputent pas seulement la première place de la Liga. Ils règlent aussi leurs comptes, sur fond de déclarations incendiaires, d'accusations de manipulation et de polémiques arbitrales. Un choc explosif pour lancer une semaine capitale.

Pour le choc titanesque entre le Real Madrid et le FC Barcelone, les fans de football ont accès à divers services de diffusion et de streaming pour savourer chaque moment. Ce match étant propice aux paris, explorer les meilleurs sites de paris sportifs offre une vue d'ensemble enrichissante sur les opportunités de parier.

Yamal et Laporta mettent le feu aux poudres

La mèche a été allumée par Lamine Yamal lui-même. Ses propos acerbes sur le Real Madrid ("ils volent, ils se plaignent") ont provoqué un tollé dans le vestiaire merengue, où le jeune prodige est désormais vu comme "un mauvais coéquipier". Comme si cela ne suffisait pas, le président barcelonais Joan Laporta a accusé frontalement Real Madrid TV de "conditionner les arbitres". Des attaques directes qui ont électrisé l'atmosphère avant même le coup d'envoi.

Getty Images

Un Real revanchard face à un Barça amoindri

Sur le terrain, le Real Madrid a une revanche à prendre. Humiliés lors des quatre Clásicos de la saison passée, les hommes de Xabi Alonso veulent prouver que la dynamique a changé. Portés par un Kylian Mbappé en état de grâce (15 buts en 12 matchs) et solides leaders, ils abordent ce choc avec confiance, malgré une défense toujours privée de nombreux cadres. En face, le Barça se présente très affaibli par une cascade de blessures, notamment en attaque (Lewandowski, Raphinha, Olmo absents), et devra en plus composer sans son entraîneur Hansi Flick, suspendu.

L'arbitrage, invité sous haute surveillance

Pour couronner le tout, la désignation de l'arbitre César Soto Grado a ravivé de mauvais souvenirs dans les deux camps. Contesté tant à Madrid qu'à Barcelone pour ses décisions passées, il sera sous une pression immense. Dans ce contexte brûlant, où chaque décision sera scrutée et commentée, le Real Madrid a l'occasion de frapper un grand coup et de prendre cinq points d'avance en tête. Pour le Barça, il faudra un exploit pour résister à la tempête.

Sur quelle chaine suivre le match Real Madrid - FC Barcelone ?

🌍 Où voir le match dans le monde 🇫🇷 France BeIN Sports 1, BeIN Connect 🌍 MENA BeIN Sports MENA 1, BeIN Connect, TOD 🇵🇱 Pologne Eleven Sports 1 🇵🇹 🇮🇹 🇩🇪 DAZN (streaming) 🇷🇴 Roumanie Digi Sport 1 🇪🇸 Espagne La Liga TV Bar 🇬🇧 Royaume-Uni Premier Sports 1 UK 🇧🇦 Balkans Arena Premium 1 🇮🇹 Italie (TNT) Italia 1

💡 Astuce : Si vous êtes à l’étranger, utilisez un VPN pour accéder à votre plateforme habituelle de streaming comme si vous étiez en France.

Comment regarder de partout avec VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs en utilisant votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Real Madrid - FC Barcelone

LaLiga - LaLiga Estadio Bernabeu

La rencontre entre le Real Madrid et Barcelone aura lieu ce dimanche à partir de 16h15, heure française, au stade Santiago Bernabeu de Madrid.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe du Real Madrid

Pour ce Clasico, le Real Madrid devra composer sans ses deux piliers défensifs Antonio Rüdiger et David Alaba, tous deux blessés. Le premier souffre d’une grave lésion musculaire, tandis que le second reste diminué par une douleur à l’aine. En revanche, Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal et Dean Huijsen effectuent leur retour dans le groupe, même si leur présence dans le onze reste à confirmer.

Dans ce contexte, Xabi Alonso devrait s’appuyer sur une charnière inédite Huijsen–Militao, Valverde étant pressenti pour dépanner sur le flanc droit. Au milieu, la stabilité demeure avec Bellingham, buteur face à la Juventus, et Tchouaméni, tandis qu’en attaque, le trio Mbappé–Vinicius–Mastantuono sera reconduit. Aucune alerte n’a été signalée à l’entraînement, et malgré ces absences, Madrid aborde ce Clasico avec confiance, porté par sa démonstration européenne et un secteur offensif en pleine réussite.

Infos sur l'équipe du Barça

Décimé avant le Clasico, le FC Barcelone devra composer sans pas moins de sept titulaires potentiels : Lewandowski, Raphinha, Gavi, Ter Stegen, Dani Olmo, Christensen et Joan Garcia sont tous forfaits. Un véritable casse-tête pour Hansi Flick, qui doit réorganiser son équipe face à un Real Madrid au complet sur le plan offensif.

Bonne nouvelle toutefois, Frenkie de Jong a repris l’entraînement après une courte indisponibilité et devrait débuter, tandis que Jules Koundé reste incertain, n’ayant pas participé aux séances de jeudi et vendredi. En attaque, le trio Lamine Yamal – Marcus Rashford – Ferran Torres est attendu, soutenu par Fermin Lopez dans un rôle axial. En défense, Ronald Araujo devrait être aligné aux côtés de Pau Cubarsi, avec Eric Garcia prêt à dépanner à droite si Koundé est trop juste. Malgré l’hécatombe, le Barça espère rivaliser grâce à son talent et sa fougue offensive.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

Classement