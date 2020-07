Real Madrid - Envolée lyrique de Da Fonseca pour Benzema

Consultant LaLiga pour BeIN Sports, Omar Da Fonseca semble être tombé sous le charme de Karim Benzema…

Il ne fait presque plus aucun doute que le s’apprête à reprendre la couronne de champion d’ au Barça, et Karim Benzema n’est évidemment pas étranger à ce succès. Avec 19 buts en cette saison, le buteur français a souvent porté son équipe, et Omar Da Fonseca a apprécié…

En tant que consultant LaLiga pour BeIN Sports, l’ancien attaquant est aux premières loges pour suivre les exploits de KB9. En règle générale, l’Argentin fait parler sa poésie pour Lionel Messi, mais il a fait une exception pour le buteur madrilène.

Benzema joue "en smoking, avec les chaussures qui brillent"

"Il joue le meilleur football de sa carrière. Avec Cristiano Ronaldo, c'était un accompagnateur et le premier violoncelle. Aujourd'hui, c'est un soliste et le directeur de l'orchestre. C'est un joueur qui joue en smoking avec les chaussures qui brillent", a d’abord déclaré Da Fonseca lors d’une interview accordée au quotidien Le Figaro.

Plus d'équipes

"Il évite le duel, le contact, et n'a pas besoin de sentir le souffle du défenseur dans son dos. Karim pense à la façon dont il veut et doit caresser le ballon. Il veut que la balle soit son amie", a finalement conclu le consultant de BeIN Sports au sujet de Benzema, qui appréciera sans doute cette déclaration d’amour.