Real Madrid, énorme coup dur pour Ancelotti avant Manchester City

Mauvaise nouvelle pour Carlo Ancelotti avant le choc entre le Real Madrid et Manchester City, mardi.

Le Real Madrid s’apprête à défier Manchester City en barrage aller de la Ligue des Champions, mardi prochain. Un match crucial pour les deux équipes qui jouent leur survie sur la scène continentale lors de la double confrontation. Mais les choses se compliquent déjà pour Carlo Ancelotti qui vient d’enregistrer une mauvaise nouvelle à deux jours du choc contre les Citizens.

Lucas Vasquez forfait, encore un casse-tête pour Carlo Ancelotti

Une saison ne finit pratiquement plus sans un duel entre le Real Madrid et Manchester City en Ligue des Champions. Cette fois-ci, les deux derniers vainqueurs de la Coupe aux grandes oreilles vont s’affronter plus tôt à l’occasion des barrages de la compétition. Cependant, si on s’attend évidemment à un grand match entre Madrilènes et Sky Blues, l’heure n’est pas à l’enthousiasme du côté du Real Madrid où les mauvaises nouvelles s’enchainent cette saison. En effet, Carlo Ancelotti, privé de plusieurs de ses cadres, ne pourra pas compter sur Lucas Vasquez contre les Citizens, mardi.

Getty Images

Le club de la capitale vient d’annoncer le forfait de l’international espagnol en raison d’une blessure à l’ischio de la jambe gauche. « Suite aux examens effectués aujourd’hui par le service médical du Real Madrid sur notre joueur Lucas Vázquez, il a été diagnostiqué une lésion musculaire à l’ischio de la jambe gauche. Il ne fera pas partie du groupe pour le match à Manchester. Evolution en cours. », a indiqué le Real Madrid dans son communiqué, ce dimanche.

La présence de Vasquez pour le match retour, le 19 février prochain, est également remise en cause, certains médias annonçant déjà une indisponibilité de deux à trois semaines pour le latéral droit madrilène. Un énorme coup dur pour Carlo Ancelotti qui est déjà contraint de faire sans Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba ou encore Antonio Rudiger.