Real Madrid, la course contre la montre

Manchester City vs Real Madrid

Le Real Madrid approche d'un moment clé de la saison 2024/25 sans son défenseur vedette Antonio Rudiger.

L'équipe de Carlo Ancelotti disputera la Liga, la Copa del Rey et la Ligue des champions de l'UEFA au cours des deux prochaines semaines, et Rudiger manquera les matchs de chaque compétition.

L'international allemand a été contraint de quitter le terrain après 15 minutes lors de la défaite controversée 1-0 du Real Madrid en Liga contre l'Espanyol ce week-end.

Des tests supplémentaires ont confirmé un problème aux ischio-jambiers pour le joueur de 31 ans, qui devrait être absent pendant 2 à 3 semaines dans le cadre de sa convalescence.

Cette fenêtre de matchs le verra manquer au moins quatre matchs, dont le derby contre l'Atlético de Madrid le 8 février, les Rojiblancos n'étant qu'à un point des leaders du classement d'Ancelotti.

L'arrière central expérimenté manquera le match aller du huitième de finale de la Ligue des champions du Real Madrid à Manchester City, les deux équipes s'affrontant pour la quatrième saison consécutive.

Les premières indications laissaient penser que Rudiger ne jouerait pas à l'Etihad Stadium le 11 février et le match retour le 19 février, mais cela ne prend pas en compte la détermination de Rudiger à jouer dans un match aussi vital.

Selon une nouvelle mise à jour de Mundo Deportivo, le match retour contre City est la date de retour la plus proche possible pour Rudiger, et il est entièrement concentré sur son retour à temps.

Rudiger a dit à Ancelotti qu'il ferait tout pour être prêt, mais Ancelotti reste pragmatique sur la situation et ne risquera pas son meilleur défenseur central s'il n'est pas en pleine forme.

Raul Asencio et David Alaba alterneront lors des prochains matchs, Ancelotti espérant que ce dernier pourra poursuivre son fort retour en pleine forme pour combler le manque d'expérience laissé par Rudiger aux côtés d'Aurelien Tchouameni.

La première étape pour la défense improvisée d'Ancelotti est un quart de finale de la Copa à Leganes le 5 février.