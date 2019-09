Real Madrid - Eden Hazard : "Pour ce derby, je veux marquer et gagner"

Recrue phare du Real Madrid cet été, Eden Hazard entend profiter de ce derby face aux Colchoneros pour enfin lancer sa saison avec la Maison Blanche.

Recrue phare du cet été, Eden Hazard a tout du grand joueur qu'attendaient les supporters de la Maison Blanche depuis le départ de Cristiano Ronaldo à la Turin. Néanmoins, après plusieurs semaines au sein de la capitale espagnole, force est de constater que l'ancien joueur du LOSC et de n'a pas encore eu l'occasion de faire étalage de l'étendue de son talent en , le Belge étant toujours à la recherche d'une rencontre référence.



Face au en Ligue des Champions, l'occasion était toute trouvée, mais Eden Hazard n'a pas été en mesure d'éviter le naufrage collectif des hommes de Zinédine Zidane, largement battus (3-0) sur la pelouse du Parc des Princes. Alors forcément, le derby face à l'Atlético de Madrid qui se profile ce samedi soir (21h00) revêt une importance capitale pour le Diable Rouge. Un match dans lequel ce dernier espère parvenir à se démarquer.

"La clé du match ? La mentalité"

"Dans ces matchs, on sait comment sont les sensations, la passion, la rivalité entre supporters... Surtout quand ce sont deux équipes de la même ville comme le Real Madrid et l'Atlético. Pour ce derby, je veux marquer et gagner. Je veux seulement rendre les supporters heureux", a en effet confié le Merengue sur le site officiel du Real Madrid, qui rêve d’ouvrir son compteur à l'occasion de ce match tant attendu face aux Colchoneros de Diego Simeone.

"La clé du match ? La mentalité. Dans un derby c'est fondamental et si tu en veux plus, tu gagnes. Quand on joue au football, on sait comment sont les derbies. On sait ce que l'on doit faire, on doit seulement gagner. Les coéquipiers n'ont pas besoin de te l'expliquer", a ensuite expliqué le Belge. Après un début de saison en dents de scie marqué par la débacle face aux partenaires d'Angel Di Maria en Ligue des Champions, il est vrai que les Madrilènes seraient bien inspirés de l'emporter ce samedi.