Real Madrid - Échange tendu entre Zidane et Dani Ceballos

Le milieu de terrain du Real Madrid ne rentre plus dans les plans de son entraîneur. Les deux hommes auraient eu une discussion pour le moins tendue.

L'avenir de Dani Ceballos du côté du s'est encore obscurci. Le milieu de terrain de 22 ans, sur lequel Zinédine Zidane ne compterait plus pour la saison prochaine, aurait lui aussi l'intention de quitter le club cet été.

Selon As, le joueur aurait même eu un échange tendu avec le champion du monde 1998, de retour sur le banc du Real en mars dernier. "Il n'y a pas de problème mister. Je ne voulais pas continuer à travailler avec vous non plus", lui aurait-il répondu après que le Français lui ait signifié qu'il lui faudrait envisager un départ.

Le jeune milieu offensif espagnol, buteur avec les Espoirs pour leur entrée en lice dans l'Euro contre l' (1-3), avait déjà critiqué Zidane après son premier passage chez les Merengue, lui reprochant notamment de ne pas suffisamment lui faire confiance. "Maintenant, je tente de redonner aux fans ce qu'ils n'ont pas vu. Ce n'est pas une revanche, déclarait-il en début de saison alors que Julen Lopetegui lui accordait davantage de temps de jeu. J'ai vu que c'était impossible de jouer avec Zidane. Peut-être qu'il ne savait pas ce qu'un joueur ressent quand il est sur le banc."

Arrivé du Bétis à l'été 2017, Ceballos a donc de fortes chances de quitter Madrid cet été. Il est notamment annoncé du côté de , où son profil plairait au nouvel organigramme en place et notamment au nouveau technicien Sylvinho. Dans le Rhône, il pourrait notamment remplacer Nabil Fekir, pour qui l'heure du départ est peut-être arrivée.