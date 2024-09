Real Madrid, deux bonnes nouvelles tombent

C. Ancelotti

Real Sociedad vs Real Madrid

Excellentes nouvelles pour le Real Madrid, qui peut se réjouir du dégraissage de son infirmerie à quelques jours du déplacement à Anoeta.

Champion en titre d’Espagne, le Real Madrid est actuellement deuxième du championnat avec 8 points derrière le Barça (1er, 12 points), qui a fait carton-plein après quatre journées. Pour sa cinquième sortie, la Maison Blanche sera en déplacement pour défier la Real Sociedad, samedi prochain. Avant ce choc, les Merengue reçoivent de bonnes nouvelles.

Le Real Madrid décimé

Alors que l’on pensait que le Real Madrid fera un excellent début de saison en championnat après son sacre en Supercoupe de l’UEFA, le club champion d’Espagne n’a pas convaincu. Les Merengue ont fait deux matchs nuls en Liga, notamment contre le Majorque (1-1) et Las Palmas (1-1), puis battu le Real Valladolid (3-0) et le Betis Séville (2-0) grâce à un doublé de Mbappé. Ce début de saison compliqué des Madrilènes sont plus ou moins justifiés par plusieurs joueurs à l’infirmerie.

Getty Images

Absent de longue date, David Alaba, qui est victime d’une rupture du ligament croisé, n’est toujours pas revenu. Quant à lui, Eduardo Camavinga s’était blessé au genou à la veille de la finale de la Supercoupe de l’UEFA. Jesus Vallejo (blessure musculaire), Jude Bellingham (blessure musculaire) ou encore Dani Ceballos (entorse à la cheville) manquent aux Merengue. A ce lot viennent s’ajouter les blessures de Ferland Mendy (entorse), Aurélien Tchouaméni (blessure au pied) ou encore d’Eder Militao appelés en sélection pour la trêve de septembre. Sans oublier Antonio Rüdiger, blessé.

L'article continue ci-dessous

Ça sent bon pour Militao et Bellingham

Mais le Real Madrid a reçu des bonnes nouvelles pour Mendy et Tchouaméni récemment. En plus des deux Français, la Maison Blanche pourrait aussi récupérer deux de ses cadres avant le match du samedi prochain en Liga. Si Militao attendait d’être fixé sur sa blessure, AS rapporte que les tests indiquent une « blessure musculaire due à une sollicitation excessive du droit fémoral de sa jambe droite » pour le Brésilien. Il devrait obtenir une semaine de congé. Alors, le déplacement à Anoeta n’est pas impossible.

Getty

Par ailleurs, le média espagnol donne une bonne nouvelle également concernant le milieu de terrain anglais du Real Madrid, Jude Bellingham. L’ancien du Borussia Dortmund évolue favorablement depuis sa blessure et sa participation à Anoeta n'est pas exclue. Sa participation contre la Real Sociedad reste un scénario optimiste, mais étant donné le manque de personnel, Jude se bat pour au moins entrer dans l'équipe et voyager avec l'équipe à Saint-Sébastien.

Getty

En ce qui le concerne, Arda Güler, qui a été victime d’une blessure au tibia lors du déplacement de la Turquie au Pays De Galles, se sentirait mieux. Alors que le jeune ailier turc était attendu à Madrid pour des examens, il est finalement resté. Güler pourrait rejouer ce lundi soir quand la Turquie accueille l’Islande (20h45).