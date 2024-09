Real Madrid, Kylian Mbappé enfin libéré

Double buteur contre le Betis Séville, Kylian Mbappé lance enfin son aventure en Liga avec le Real Madrid.

Le Real Madrid était aux prises avec le Betis Séville, dimanche soir à l’occasion de la quatrième journée de Liga. Moins en forme en ce début de saison, la Casablanca s’est offert une victoire de prestige face aux Andalous pour se relancer. Et, ce résultat porte la signature d’un homme en particulier : Kylian Mbappé. L’international français est enfin libéré d’un grand poids qui pesait sur ses épaules.

Kylian Mbappé porte le Real Madrid

Il aura fallu quatre matchs ou sinon trois et 67 minutes pour voir Kylian Mbappé marquer son premier but en Liga avec le Real Madrid. Buteur en Supercoupe d’Europe lors de sa première apparition avec le club espagnol, le Français était en manque de réussite depuis l’entame du championnat espagnol. Que ce soit contre Majorque (1-1), Real Valladolid (3-0) et Las Palmas (1-1), Kylian Mbappé aura été muet devant les buts à chaque reprise.

Mais en plus de son inefficacité, les prestations du Bondynois laissaient à désirer au point même de provoquer l’ire de la presse espagnole. Cette fois-ci, Kylian Mbappé a pu compter sur une passe subliminale de Federico Valverde pour ouvrir son compteur en Liga (1-0, 67e) avant de s’offrir un doublé sur penalty quelques minutes plus tard pour le break (2-0, 45e). C’est fait ! Kylian Mbappé est enfin lancé.

Un match moyen, mais libérateur pour Mbappé

Cependant, tout n’aura pas été rose pour le Bondynois dans ce match. Avant son réveil en seconde période, le Bondynois avait pratiquement tout raté lors de la première mi-temps. Et même sans cette inspiration de Valverde, il aurait pu passer, à nouveau, une soirée cauchemardesque. Les statistiques en disent d’ailleurs long sur le match à deux tons de l’ancien joueur du PSG. S’il a réussi 81% de ses passes (22/27), Mbappé n’a cadré que 33% de ses frappes face au Betis Séville (3/9).

En outre, le champion du monde 2018 aura perdu 10 ballons pendant les 84 minutes passées sur la pelouse. Et si l’on ajoute les 50% de duels gagnés (3/6) et de dribbles réussis (2/4), Mbappé traversait bien une mauvaise soirée avant ses deux buts. Toutefois, et c’est ce qui compte le plus, le Bondynois a enfin mis le public du Santiago Bernabéu, qui l’a ovationné à sa sortie, dans sa poche. Un réveil qui tombe à pic pour le capitaine de l’Equipe de France à la veille du rassemblement avec les Bleus.