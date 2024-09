Tchouaméni, l'énorme soulagement

Lundi, on a appris qu'Aurélien Tchouameni ne faisait plus partie de l'équipe de France pour les matches de Nations League.

Et ce, quelques heures seulement après avoir rejoint ses coéquipiers internationaux. Une blessure au pied est à l'origine de ce forfait, ce qui n'a pas manqué de susciter l'inquiétude du Real Madrid.

Carlo Ancelotti est déjà privé d'Eduardo Camavinga, de Jude Bellingham et de Dani Ceballos pour les prochaines semaines au moins, et si Tchouameni devait lui aussi se blesser gravement, il ne lui resterait plus que Federico Valverde et Luka Modric comme options au milieu de terrain.

Heureusement, le Real Madrid peut se détendre. Selon Relevo, la blessure de Tchouameni n'est pas grave et sa décision de se retirer de l'équipe de France était une mesure de précaution. Il profitera de la pause internationale pour se reposer, avec l'intention d'être à 100 % pour le déplacement des Blancos à la Real Sociedad.

Ferland Mendy s'est également blessé lors de la victoire de dimanche contre le Real Betis, et son état de santé est relativement bon. Comme Tchouameni, son objectif est de revenir au Real Madrid dès la fin de la trêve internationale.