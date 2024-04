Real Madrid : des joueurs poussés vers la sortie

Pas moins de 4 joueurs seraient sur le départ au Real Madrid selon les médias locaux.

Le Real Madrid semble pouvoir disposer de l'un des effectifs les plus impressionnants du football européen la saison prochaine, avec l'arrivée confirmée d'Endrick Felipe, l'arrivée prévue de Kylian Mbappé et celle prévue d'Alphonso Davies. Cela signifie que certains de leurs jeunes les plus brillants seront probablement sur le départ.

Le milieu de terrain Mario Martin est apprécié par Carlo Ancelotti, qui l'a fait débuter, et son rêve est de jouer pour les Blancos, mais The Athletic affirme que, selon toute vraisemblance, il sera prêté ou recruté par un autre club de la Liga la saison prochaine. Si Luka Modric et Dani Ceballos partent tous les deux cet été et qu'aucun remplaçant n'est recruté, Martin pourrait envisager de rester, mais il aura des options en Primera, Girona le suivant depuis plusieurs mois.

Plusieurs jeunes vers la sortie

L'un de ses partenaires à la Castilla est Manuel Angel, un autre milieu de terrain central qui a eu encore moins de chance avec l'équipe première, apparaissant à peine aux séances d'entraînement, est prêt à discuter avec le club cet été. Il attendra de voir quel rôle lui sera proposé par les Blancos, mais un transfert n'est pas exclu, loin s'en faut. Son contrat actuel se termine en 2025.

Quant au latéral gauche Rafa Obrador, il a encore moins de chances d'intégrer l'équipe première du Real Madrid si Davies arrive cet été en provenance du Bayern Munich. Avec Ferland Mendy soutenu par Ancelotti et Fran Garcia recruté l'été dernier, Obrador a peu de chances d'avoir sa chance. Il se distingue par sa capacité à aller de l'avant et, avec un physique développé, le jeune homme de 20 ans est considéré comme un joueur potentiel de Liga la saison prochaine. Obrador est ouvert à un nouveau contrat, à un prêt ou à une vente avec option de rachat.

Le dernier cas est quelque peu différent. L'attaquant prometteur Paulo Iago n'a que 16 ans et a tout le temps d'accéder à l'élite, mais il n'est pas satisfait de son club. Il estime qu'aucun plan n'a été mis en place pour lui permettre de grandir et de se développer, bien que l'agence de Jorge Mendes souhaite résoudre les problèmes avec le Real Madrid avant d'envisager un départ. Il a récemment joué pour le Real Madrid C, avec deux ans d'avance sur sa catégorie d'âge, et a signé un contrat jusqu'en 2025 - Iago est également un habitué des sélections de jeunes en Espagne. En A, un joueur comme Brahim Diaz est également très suivi, notamment en Premier League.