Real Madrid, déjà une première mésentente entre Mbappé et Ancelotti

A peiné arrivé au Real Madrid, Kylian Mbappé et son entraîneur ne s’entendent pas sur un point crucial.

L’histoire entre le Real Madrid et Kylian Mbappé a officiellement démarré ce mardi 16 juillet. Alors qu’il a signé pour les cinq prochaines années à la Maison Blanche, le désormais ex-joueur du Paris Saint-Germain a été présenté au Santiago Bernabéu, mardi, devant plus de 85 000 personnes. Mais l’attaquant de 25 ans a déjà un point de mésentente avec ses dirigeants madrilènes.

Mbappé veut rapidement jouer avec Madrid

Kylian Mbappé a réalisé « un rêve d’enfant » en signant pour la Maison Blanche. Présenté devant une foule, mardi, le capitaine de l’Equipe de France a manifesté son désir de vite faire ses débuts sous les couleurs du club de la capitale espagnole. Alors qu’il devrait avoir quatre semaines de vacances comme tous les autres joueurs du Real Madrid ayant pris part à la Copa ou à l’Euro 2024, le Bondynois envisage de participer à la tournée estivale aux Etats-Unis.

Getty Images

« Nous avons discuté ce matin avec l’équipe médicale du club et nous attendrons les résultats. Là, nous verrons ce que nous ferons. Je jouerai sûrement la Super Coupe, mais cela dépend de l’entraîneur. Je serai prêt. Ce serait le premier titre et je veux jouer. Mais cette question s’adresse au coach. Je suis à la disposition du club. Ils me donneront plus d’informations dans les prochains jours. À mon retour à la date que vous m’avez indiquée, je me préparerai à aider », avait déclaré Mbappé, mardi, en conférence de presse.

L'article continue ci-dessous

Pérez et Ancelotti pas d'accord avec Mbappé

Mais à la Maison Blanche, les dirigeants du Real Madrid ne voient pas l’importance de la présence de l’ancien de l’AS Monaco à la tournée, qui prend fin le 7 août avec un match amical dans la nuit du 6 au 7 août. Selon les informations rapportées par AS, le président Florentino Pérez et le coach Carlo Ancelotti privilégieraient un repos du Bondynois.

Getty Images

« Le plus important pour la nouvelle saison, c’est le repos, d’abord, et la mise au point de tous les internationaux les plus usés. Emmener Mbappé sur la tournée aurait sans aucun doute l’air d’une bonne idée, mais ce serait imprudent physiologiquement », a indiqué une source du club merengue relayée dans les colonnes du journal ibérique. Vu que le joueur est blessé au nez et devrait se remettre, les dirigeants madrilènes ne veulent prendre aucun risque avec Mbappé.