Real Madrid, les promesses de Kylian Mbappé aux supporters

Kylian Mbappé a envoyé un message aux supporters du Real Madrid après sa présentation, mardi.

Le jour tant attendu est enfin arrivé. Quelques semaines après avoir quitté le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé est officiellement un joueur du Real Madrid. L’international français, présenté par le club madrilène ce mardi, a tenu sa première conférence de presse dans la foulée avec un message à l’endroit des supporters merengues.

Kylian Mbappé se met au service du Real Madrid

« Un rêve d’enfant », Kylian Mbappé a enfin réalisé son rêve. Le capitaine de l’Equipe de France va évoluer sous les couleurs du Real Madrid la saison prochaine. Et il espère vivre à fond ce rêve tout en respectant les valeurs de son « club de cœur ».

« Je suis très humble car j'arrive dans le plus grand club du monde. Les objectifs, c'est respecter ses valeurs. La priorité aujourd'hui, c'est m'intégrer dans l'équipe. J'espère que ça va bien se passer », lance Kylian Mbappé face à la presse avant d’évoquer son positionnement sur le terrain.

L'article continue ci-dessous

getty

« Je jouerai où l'entraîneur me fera jouer. À Paris, j'ai joué aux trois postes. À Monaco également. L'important, c'est être en bonne forme physique. Le poste où je vais jouer, c'est un détail », explique-t-il.

Mbappé veut marquer l’histoire pour les supporters du Real Madrid

Présenté devant une foule d’environ 80.000 spectateurs au Santiago Bernabeu, Kylian Mbappé a pu mesurer encore l’amour que les fans du Real Madrid lui portent. Mais le meilleur du buteur de l’histoire du PSG ne s’enflamme pas, il compte rendre cet amour aux supporters avec un bon rendement sur le terrain.

« Je ne suis personne encore au Real, je n'ai pas joué un seul match. Un tel accueil alors que je n'ai encore rien fait ici est incroyable. Merci aux supporters. Je veux démontrer sur le terrain ce que je peux faire », poursuit Mbappé qui espère être apte pour faire ses débuts avec le Real Madrid lors de la Supercoupe d’Europe le 14 août prochain.

Getty Images

« On parlait ce matin avec l'équipe médicale du club. On va voir ce qu'on va faire. J'espère que je vais jouer le match de Supercoupe, c'est au coach de décider. Je vais me mettre au travail pour jouer le premier match », ajoute celui qui a récupéré le numéro 9, laissé libre par un certain Karim Benzema.