Real Madrid - Dani Ceballos : "Je me concentre sur Arsenal"

Actuellement prêté à Arsenal par le Real Madrid, Dani Ceballos n'envisage pas un retour dans la capitale espagnole, concentré sur les Gunners.

Après deux saisons et un temps de jeu irrégulier dans la capitale espagnole, Dani Ceballos a décidé de quitter le pour rejoindre l'été dernier. "Je ne regrette pas d'être parti. Je sais ce que je veux dans ma tête : jouer et m'amuser. Je suis très heureux à Arsenal. Maintenant je suis où je veux être", avait notamment déclaré le principal intéressé au mois d'octobre dernier, lui qui réalisait alors des débuts prometteurs chez les Gunners d'Unai Emery.

Depuis, force est de constater que les choses se sont compliquées pour l'Espagnol, longtemps blessé, qui n'a pas pu faire étalage de son talent dans de bonnes conditions. Dans un entretien accordé à Marca, Dani Ceballos a toutefois déclaré ne pas regretter son choix, fier d'engranger de l'expérience en .

"J’ai décidé de partir pour avoir un peu de temps de jeu"

"J’apprends de tout. Tout footballeur au monde aimerait jouer une fois en Premier League. J’ai pu vivre ça jeune. Ce fut l’opportunité pour moi d’apprendre l’anglais (...) Je n’avais jamais été blessé et c’est arrivé quand l’équipe a commencé à baisser un peu de pied. Nous sommes à dix points de la et c’est le bon moment pour que toute l’équipe rame dans la même direction", a ainsi expliqué le joueur de 23 ans, déterminé, avant d'évoquer un possible retour à Madrid.

"Pour l’instant je n’y pense pas, je me concentre sur Arsenal. Madrid, c’est mon club et je leur appartiens. J’ai décidé de partir pour avoir un peu de temps de jeu, ce que je n’aurais sûrement pas eu en restant à Madrid (...) Je n’ai jamais eu de mercato calme, ni en été ni en hiver. La première année au Betis, c’était déjà le Real et le Barça qui s’intéressaient à moi. J’ai signé avec Madrid, et dès janvier le Betis voulait que je revienne. Après il y a eu Arsenal, et maintenant d’autres équipe", a-t-il ajouté.