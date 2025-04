Real Madrid, Dani Carvajal dévoile la date de son retour

Arsenal vs Real Madrid

Blessé depuis plusieurs mois, Dani Carvajal a annoncé la date de son retour sur le terrain avec le Real Madrid, mardi.

Victime d’une blessure à la jambe droite en octobre dernier, Dani Carvajal n’a plus porté les couleurs du Real Madrid en match officiel depuis cet incident. À 33 ans, le latéral espagnol n’a pas pour autant coupé les ponts avec son équipe. Bien au contraire : présent dans le vestiaire, il continue de distiller ses conseils et son vécu, ce que Carlo Ancelotti apprécie tout particulièrement. Si la frustration de ne pas pouvoir aider ses coéquipiers sur le terrain est réelle, Dani Carvajal garde espoir de faire son retour très bientôt.

Dani Carvajal annonce son retour pour le mois de mai

Interrogé par l’émission El Chiringuito, Dani Carvajal a fait le point sur son état de santé et a levé le voile sur la date qu’il vise pour son retour en compétition. « La convalescence se déroule très bien, petit à petit. Le défi est d’être prêt fin mai, je l’espère. L’équipe est au meilleur de sa forme. Je demande aux supporters de nous faire confiance, nous donnons toujours le meilleur de nous-mêmes. » Une déclaration qui laisse entendre que le défenseur madrilène ambitionne d’être dans le groupe pour une éventuelle finale de Ligue des Champions… prévue le 31 mai.

Si le Real Madrid poursuit son parcours européen jusqu’au bout, Dani Carvajal pourrait donc signer son grand retour sur la plus prestigieuse des scènes. Une motivation de plus pour un joueur déterminé à réintégrer le collectif au meilleur moment possible. Le club, de son côté, continue de gérer son effectif avec prudence, en attendant que le vétéran retrouve sa pleine forme.