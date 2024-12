Après une blessure dévastatrice, Carvajal travaille dur pour revenir plus fort. Il fixe un objectif précis pour rejoindre les siens sur le terrain.

Le Real Madrid a connu un coup dur cette saison avec la blessure de Dani Carvajal. Victime d'une rupture des ligaments croisés, le latéral droit, pilier du club et capitaine respecté, a été contraint de s'éloigner des terrains pendant plusieurs mois. Malgré l'ampleur de cette épreuve, Carvajal garde espoir et ambition, comme il l’a confié dans une récente interview où il évoque pour la première fois son possible retour.