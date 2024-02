Real Madrid : Cristiano Ronaldo trahi par Carvajal

Dani Carvajal ne peut pas choisir entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dans le débat sur le GOAT.

Le défenseur du Real Madrid a passé cinq ans aux côtés de CR7 à Santiago Bernabéu, entre 2013 et 2018. Il a vu la superstar portugaise devenir le meilleur buteur de l'histoire des Blancos, tout en enrichissant sa collection de Ballons d'Or, et a régulièrement affronté la légende barcelonaise Messi.

On s'attendrait à ce que Carvajal se range du côté de Ronaldo dans la discussion sur le meilleur joueur de tous les temps, étant donné leur histoire commune, mais il a trop de respect pour Messi - qui a huit Ballons d'or à son actif et est le joueur le plus décoré de l'histoire du football masculin - pour prendre parti.

"Des monstres"

Au lieu de cela, Carvajal a déclaré à Daniel Habif : "Messi ou Ronaldo ? Je les mets au même niveau. Je ne préfère pas l'un à l'autre. Ce sont des monstres dans tous les sens du terme et je ne pourrais choisir ni l'un ni l'autre. Je pense qu'ils sont très différents. Messi est un joueur capable de revenir en arrière, de recevoir le ballon et de créer des attaques, puis il peut participer au jeu et créer. Cristiano est un monstre pour ce qui est de marquer des buts, d'attaquer la surface et de finir. S'ils avaient joué ensemble, cela aurait été de la bombe. Et cela aurait été intéressant à voir".

Les chances de voir Messi et Ronaldo dans la même équipe, en tout cas dans un contexte de compétition, semblent avoir disparu. L'icône argentine Messi évolue désormais en MLS avec l'Inter Miami, tandis que Ronaldo a contribué à rehausser le profil de la Pro League saoudienne après son transfert fracassant à Al-Nassr en 2023.