Real Madrid : Courtois craint l'accueil de Stamford Bridge

Le gardien de but du Real Madrid, Thibaut Courtois, a exhorté les fans de Chelsea à ne pas le huer lors de son retour à Stamford Bridge. Madrid se rendra dans l'ouest de Londres pour affronter Chelsea en quart de finale aller de la Ligue des champions, mercredi soir, et tentera donc de prendre sa revanche sur sa défaite contre le tenant du titre en 2020-21.

Courtois craint l'accueil des fans des Blues

Stamford Bridge était vide lorsque les deux équipes se sont rencontrées l'année dernière en raison du Covid-19, mais il sera plein cette fois-ci, et Courtois n'est pas certain de l'accueil que lui réserveront les supporters locaux. Le gardien de but belge, qui a fait un passage réussi de sept ans à Chelsea avant de rejoindre Madrid en 2018, a déclaré lors d'une conférence de presse d'avant-match qu'il espérait ne pas être sifflé à Londres.

"J'espère qu'ils (les supporters) ne me hueront pas, mais on ne sait jamais. J'espère que c'est un retour heureux à Stamford Bridge. Nous sommes maintenant des rivaux. Ils voudront gagner et c'est pareil pour moi. Donc je ne m'attends pas à des applaudissements de la part des fans", a ainsi confié le Belge, qui pourrait vivre une soirée compliquée mercredi.

Jouer pour Madrid est un "rêve"

L'article continue ci-dessous

Courtois a remporté quatre trophées pendant son séjour à Chelsea, dont deux titres de Premier League, mais il a poussé pour un transfert après avoir été mis au courant de l'intérêt de Madrid à la fin de la saison 2017-18. Les Blancos se sont attachés les services du gardien très coté et il a depuis ajouté un titre de Liga et une Coupe du monde des clubs à son palmarès personnel, préservant sa cage inviolée à 69 reprises en 170 apparitions.

Courtois ne regrette pas son transfert au Santiago Bernabeu et se sent toujours très chanceux d'avoir eu l'opportunité de jouer pour le club 13 fois vainqueur de la Ligue des champions. "Vous devez me pincer, ce n'est pas un rêve, n'est-ce pas ? Même dans mes rêves, je n'ai jamais imaginé que je jouerais un jour pour le Real Madrid. J'ai tellement de chance", a-t-il conclu. Mercredi soir, les retrouvailles promettent d'être explosives.