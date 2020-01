Real Madrid - Comment Sergio Ramos était tenu à l'écart des tentations

Durant ses débuts au FC Séville, le défenseur central du Real était protégé des mauvaises influences par un certain Dario Silva. Mentor.

Capitaine exemplaire et modèle de longévité au plus haut niveau, Sergio Ramos est un joueur dont le leadership fait l'unanimité. Jouissant d'un palmarès exceptionnel tant avec le qu'avec la Roja, le défenseur central a fait ses débuts du côté du . Et visiblement, son passage en Andalousie a été décisif pour la suite de sa riche carrière, grâce notamment à l'encadrement d'un certain Dario Silva, l'empêchant de céder à certaines tentations.

Sergio Ramos surveillait les sorties de Dario Silva

"Il était jeune, moi je sortais la nuit. Je ne voulais pas qu’il commence à faire ça. La nuit, l’alcool peut-être, les femmes qui sont de plus en plus belles quand tu es connu... Il voulait se coller à moi mais moi je lui disais non. "Nous ne pouvons pas sortir, je ne vais pas sortir", je lui disais. "Comment ça ! Ils vont tous sortir !", répondait Ramos", s'est souvenu l'ancian attaquant uruguayen, dans un entretien accordé à Movistar.

"Mais moi je devais le ramener à la maison (après l’entraînement). Il me surveillait, et moi je savais qu’il vérifiait si je prenais bien la direction de chez moi. J’attendais un peu après le rond point. Quand je voyais que les lumières de chez lui s’allumaient, ça voulait dire qu’il était monté. Ensuite je partais. Une fois il est venu me dire "tu pues l’alcool, ça se voit que tu es sorti hier". Je lui ai dit que non, que j’étais chez moi et que j’ai juste pris un verre avant de sortir. Et j’ai toujours triché comme ça. C’était un bon gamin", a ensuite ajouté Dario Silva, ayant donc joué un rôle de mentor dans la trajectoire de Sergio Ramos.