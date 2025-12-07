Real Madrid - Celta Vigo : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Santiago Bernabéu a attendu ce moment. Après six matchs consécutifs disputés loin de ses bases, une éternité pour un club de cette stature, le Real Madrid retrouve son antre ce samedi soir (21h). Un retour aux sources salutaire pour une équipe qui sort d'une zone de turbulences, où la victoire probante à Bilbao a apaisé les tensions sans totalement les effacer. Face au Celta Vigo, l'enjeu est de transformer l'accalmie en dynamique durable.

Mbappé en patron, Vinicius en question

Sur le terrain, un homme incarne ce renouveau : Kylian Mbappé. Auteur de tous les buts lors du succès à Bilbao (3-0), le Français est en mission, cumulant déjà 16 réalisations en Liga. Son leadership tranche avec la situation toujours floue de Vinicius Jr. Si la "paix des braves" semble signée avec Xabi Alonso, le malaise persiste en coulisses, et la performance du Brésilien sera scrutée à la loupe. L'équilibre du vestiaire reste fragile, et seule une victoire convaincante pourra consolider l'autorité d'un entraîneur récemment menacé.

Getty Images

Une défense en chantier face à un voyageur redoutable

L'autre inquiétude majeure se situe en défense. Avec les blessures longues durées de Carvajal et désormais d'Alexander-Arnold, le Real n'a plus de latéral droit de métier et devra bricoler avec Federico Valverde. Une faille que le Celta Vigo, équipe paradoxale incapable de gagner chez elle mais redoutable à l'extérieur (3 victoires en 6 déplacements), rêve d'exploiter.

Le Celta, fatigué mais dangereux

Malgré la fatigue accumulée par deux matchs de coupe en trois jours, les Galiciens de Claudio Giraldez arrivent sans complexe. Portés par l'éternel Iago Aspas, ils savent que leur salut passe par l'audace. Pour le Real, la mission est claire : s'imposer pour coller aux basques du leader barcelonais et aborder le choc européen contre Manchester City avec un moral d'acier.

Sur quelle chaine suivre le match Real Madrid - Celta Vigo

La rencontre entre le Real Madrid et le Celta Vigo sera à suivre ce dimanche 7 décembre 2025 à partir de 21h00 sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Real Madrid - Celta Vigo

LaLiga - LaLiga Estadio Bernabeu

La rencontre entre le Real Madrid et le Celta Vigo se tiendra ce dimanche soir à 21h00, heure française, au Stade Santiago Bernabeu de Madrid.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe du Real Madrid

Le Real Madrid doit encore composer avec une défense décimée : Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold et Ferland Mendy sont forfaits, tout comme Dean Huijsen et David Alaba. Malgré une alerte à la cheville, Eduardo Camavinga figure bien dans le groupe.

Face à cette hécatombe sur les côtés, Raul Asencio pourrait être aligné au poste de latéral droit. Au milieu, Arda Güler devrait retrouver une place de titulaire après avoir débuté sur le banc contre Bilbao.

Devant, aucune surprise : Kylian Mbappé, auteur de 25 buts toutes compétitions confondues, sera encore associé à Vinicius Junior pour mener l’attaque madrilène.

Infos sur l'équipe du Celta Vigo

Celta se présente au Bernabéu avec un groupe quasiment au complet. Joseph Aidoo et Mihailo Ristic restent incertains, mais aucun autre forfait majeur n’est signalé. Rafael Benítez devrait logiquement procéder à de nombreux changements après la Coupe du Roi, en réinstallant ses cadres pour ce déplacement redoutable.

Borja Iglesias, auteur de huit buts toutes compétitions confondues, mènera l’attaque et incarne la principale menace galicienne. À ses côtés, Iago Aspas pourrait retrouver une place de titulaire, tandis que Bryan Zaragoza apportera de la percussion dans les demi-espaces.

Celta sait l’ampleur du défi face à un Real Madrid lancé à pleine vitesse, mais mise sur l’expérience de ses leaders offensifs pour tenter de bousculer le plan madrilène.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

Classement