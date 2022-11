Real Madrid - Cadix : diffusion TV, live steaming, compos probables et avant-match

Real Madrid – Cadix : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Le Real Madrid doit une revanche à ses supporters. Après la défaite en début de semaine contre le Rayo Vallecano, le Real Madrid se doit de l'emporter à domicile face à Cadix ce jeudi. Premièrement pour ne pas laisser filer le FC Barcelone qui compte cinq points d'avance sur son rival merengue en attendant le match des hommes de Carlo Ancelotti.

Rester dans le rétroviseur du Barça

Mais aussi pour terminer la première partie de saison sur une bonne note et aborder la longue trêve en raison de la Coupe du monde sans s'octroyer une crise évitable. Les Merengue vont devoir à nouveau faire sans le Ballon d'Or 2022, Karim Benzema, déjà forfait face au Rayo Vallecano et compteront sur leur duo brésilien Vinicius Junior et Rodrygo pour mener l'attaque.

Le Real Madrid est incontestablement favori de cette rencontre face à Cadix, avant dernier de Liga. Le club de Cadix a toutefois réussi à réaliser un énorme coup en s'offrant le scalp de l'Atlético Madrid, mais c'était devant son public et face à des Colchoneros en difficulté dans le jeu depuis le début de saison. Attention au piège pour le Real Madrid, car tout autre résultat qu'une victoire face à Cadix serait très mal perçu par les supporters madrilènes.

Horaire et lieu du match Real Madrid - Cadix

Ville : Madrid

Madrid Stade : Santiago Bernabeu

Santiago Bernabeu Heure : 21:30 UTC+1 (heure française) / 20:30 GMT / 16:30 EST / 13:30 PST

Sur quelle chaîne TV voir Real Madrid - Cadix ?

Real Madrid - Cadix

14ème journée de Liga

Jeudi 10 Novembre

21h30 sur beIN Sports 1

Stream : beIN Sports 1, MyCanal

Prise d'antenne : 21h25 sur beIN Sports 1

Vous pouvez également regarder cette rencontre en streaming en se connectant sur la plateforme de beIN Sports ou sur MyCanal si vous bénéficiez du pack sport.

Série actuelle du Real Madrid et de Cadix

Real Madrid : VDNVD



Cadix : NNDVN

Les blessés et absents :

Deux absents côté Real Madrid. Antonio Rudiger est touché à la hanche tandis que Karim Benzema, forfait lundi face au Rayo Vallecano, ne jouera pas face à Cadix en raison d'une fatigue musculaire.

En face, cinq absents côté Cadix : Chust, Garrido, Hernandez, Mbaye et Zaldua.

Les équipes probables

XI de départ du Real Madrid : Courtois - Carvajal, Militao, Alaba, Mendy - Valverde, Tchouameni, Modric - Asensio, Rodrygo, Vinicius Junior.

XI de départ de Cadix : Ledesma - Arzamendia, Fali, Carcelen, Espino - Bongonda, San Emeterio, Fernandez, Ocampo - Sobrino, Lozano.