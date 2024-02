Real Madrid : ça va mal en coulisses

De grosses tensions prennent forme au Real Madrid selon la presse espagnole. De quoi faire dérailler la saison ?

Le Real Madrid est en train de vivre une saison qui semble promise au succès, avec une avance confortable en Liga et une avance dans le match à élimination directe de la Ligue des champions contre le RB Leipzig. Au cœur de ce succès se trouve la capacité de Carlo Ancelotti à tirer le meilleur parti d'un effectif gravement affecté par les blessures. Malgré cela, il doit gérer plusieurs situations délicates avec des joueurs.

Luka Modric semble promis à un départ en fin de contrat, tandis que la tension monte entre Ancelotti et la star Arda Guler, mécontent de son temps de jeu. La relation entre l'Italien et Nacho Fernandez est également "tendue", selon The Athletic.

Ancelotti tente de gérer

Le défenseur vétéran a bénéficié de beaucoup plus de temps de jeu cette saison, suite aux blessures d'Eder Militao, de David Alaba et plus récemment d'Antonio Rudiger. Pourtant, il ne pense pas avoir la confiance totale d'Ancelotti, même si l'Italien parle de lui en termes positifs en public. Nacho a été remplacé à plusieurs reprises par Aurélien Tchouameni en défense lorsque le Real Madrid cherchait à gagner des matches.

La saison dernière, Nacho a admis qu'il était proche de quitter le club en raison d'un manque de temps de jeu, estimant qu'Ancelotti ne lui donnait pas une chance équitable au profit des trois autres défenseurs centraux. Cette saison, son temps de jeu a augmenté, même si sa forme a baissé, en raison des circonstances, mais il devra à nouveau prendre une décision sur son avenir cet été, puisqu'il est en fin de bail. Les Blancs ne le forceront peut-être pas à partir, mais avec le retour de Rafa Marin, prêté à Alaves, Nacho pourrait se poser des questions sur son rôle la saison prochaine.