Real Madrid : Blessé, Camavinga reçoit une très mauvaise nouvelle

Blessé en Equipe de France et remis à la disposition du Real Madrid, Eduardo Camavinga est fixé sur sa durée d’indisponibilité.

Mercredi soir, Eduardo Camavinga s’est blessé en Equipe de France en prélude au match de la neuvième journée des éliminatoires de l’Euro 2024 contre Gibraltar. En effet, le milieu de terrain a été déclaré forfait par la sélection nationale.

Camavinga forfait, Thuram appelé au secours

Pour les deux matchs de novembre, les Bleus affrontent Gibraltar, ce samedi 18 novembre, et la Grèce, mardi 21 novembre. Ceci dans le cadre des neuvième et dixième journées des éliminatoires de l’Euro 2024. Convoqué par Didier Deschamps pour la bonne cause, Eduardo Camavinga ne pourra pas être de la partie.

En rassemblement depuis lundi à Clairefontaine, l’ancien du Stade Rennais a été contraint de quitter ses coéquipiers en sélection, mercredi soir. Blessé à l’entraînement, le milieu de terrain souffre d’une entorse du genou droit. En effet, il a été remis à la disposition du Real Madrid pour poursuivre les soins appropriés. Milieu de terrain de l’OGC Nice, Khéphren Thuram a été appelé par le sélectionneur Didier Deschamps pour combler le vide laissé par le joueur de la Maison Blanche.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

Plusieurs semaines d’absence pour Camavinga ?

Après sa blessure subie, mercredi, à l’entraînement avec l'équipe de France, Eduardo Camavinga est retourné à Madrid pour y subir de nouveaux examens médicaux. Mais les premières nouvelles ne sont pas du tout bonne ni pour le joueur ni pour le club merengue. Camavinga pourrait manquer plusieurs mois de compétitions.

Selon les informations de Marca et Relevo, Eduardo Camavinga ne devrait pas retrouver les terrains de football cette année. Le milieu de terrain français devrait s’absenter pendant six semaines. De son côté, le Real Madrid n'est pas si « optimiste » et a fixé la récupération du joueur à 8 semaines. Camavinga devra subir une nouvelle IRM à Valdebebas pour évaluer la blessure.

Getty

S’il s’absente pour huit semaines, Eduardo Camavinga ratera pas moins de sept rencontres avec le Real Madrid, notamment contre Cadix, Naples (LDC), Grenade, Bétis, Union Berlin (LDC), Villarreal et Alavés.