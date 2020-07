Real Madrid, Berbatov n'en peut plus de Bale : "Il est irrespectueux"

Ancien collègue de Bale à Tottenham, Dimitard Berbatov goûte peu l’attitude du Gallois au Real.

Gareth Bale s'est plus fait remarquer dans les tribunes que sur les terrains de football depuis la reprise de la . Et cela n'a aps échappé à Dimitar Berbatov, désormais chroniqueur pour Betaif et ancien Spur.

Sondé à ce sujet, l'ancien coéquipier de Bale à , a critiqué le comportement du joueur le mieux payé du Real.

"Bale fait à nouveau la Une des journaux pour avoir fait semblant de dormir dans les tribunes lorsqu'il a découvert qu'il allait être un remplaçant inutilisé. Quand je l'ai vu, je ne pouvais pas le croire", a analysé le Bulgare pour Betfair.

"Je l'ai regardé mettre son masque sur ses yeux et faire semblant de dormir. Je ne peux pas soutenir cela. Il est non professionnel et irrespectueux envers le Real. J'adore regarder Bale jouer et je peux sentir sa douleur de ne pas jouer parce que j'ai été dans la même situation. Mais ce genre de réaction va trop loin. La seule solution est que Bale quitte le Real. Si j'étais un fan du Real et que je voyais un joueur manquer de respect à l'équipe comme ça, ce serait trop pour moi", a ajouté Berbatov.