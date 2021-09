Real Madrid : Benzema rêve du Ballon d'Or

L'attaquant du Real Madrid Karim Benzema a admis qu'il faisait partie des nombreux joueurs qui ont rêvé de remporter le Ballon d'Or à un moment donné

Il a été presque impossible pour tout autre joueur en Europe de recevoir le prix prestigieux ces dernières années, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ayant dominé la récompense.

"[Gagner le Ballon d'Or] ne me fait pas perdre le sommeil, même si c'est le rêve de tout joueur", a déclaré Benzema lors de la conférence de presse précédant l'entrée en lice des Blancos en Ligue des champions contre l'Inter.

"Ce que je veux, c'est aider l'équipe. Tous les joueurs veulent la gagner et moi aussi".

Benzema a poursuivi en soulignant que le Real Madrid a pour objectif de sortir victorieux de cette campagne de Ligue des champions comme il a tenté de le faire lors de toutes les saisons précédentes.

"Pour moi, la Ligue des champions est la plus haute compétition et c'est celle qui a le plus de pression", a ajouté Benzema.

"Pour moi, il n'y a pas de favori. Sur le terrain, on pense qu'une équipe va gagner et puis une autre gagne. Nous avons une grande équipe et nous allons nous battre pour la gagner".

Vinicius Junior a fait ses preuves cette saison. L'attaquant brésilien a inscrit quatre buts en quatre matchs de LaLiga Santander et l'international français a affirmé que son coéquipier est un talent d'élite.

"Vinicius est un jeune joueur qui a maintenant de l'expérience dans ce club", a déclaré Benzema.

L'article continue ci-dessous

"Il marque des buts, mais il nous aide avec d'autres choses, comme sa vitesse. J'ai toujours été avec lui et je peux l'aider davantage à réussir.

"Je crois en lui, c'est un joueur de haut niveau".