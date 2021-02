Real Madrid, Benzema forfait contre l'Atalanta

L'attaquant français souffre d'une micro-déchirure et ne pourra pas jouer contre les Italiens et est incertain pour le choc contre l'Atletico.

Mauvaise nouvelle pour Zinedine Zidane et le Real Madrid. L'entraîneur français va encore devoir se passer de son meilleur buteur, Karim Benzema, pour plusieurs jours. Absent lors du match face au Real Valladolid en Liga ce week-end, l'attaquant français est également forfait pour le huitième de finale aller de Ligue des champions face à l'Atalanta, ce mercredi soir.

Karim Benzema ne s'est pas entraîné ces derniers jours en raison d'une micro-déchirure et ne pourra pas disputer le match aller face au club italien, pire encore, il est incertain pour le choc au sommet de la Liga face à l'Atletico Madrid. Le Real Madrid doit actuellement composer sans plusieurs joueurs dont plusieurs cadres puisque Sergio Ramos est absent pour plusieurs semaines après avoir été opéré au genou, Marcelo est également forfait.

L'attaquant français a des problèmes et une gêne dans l'une de ses jambes et c'est l'une des premières blessures qu'il présente cette saison avec le Real Madrid, où il a disputé 28 des 31 matches de l'équipe et n'a perdu que 3 de ces matches contre l'Inter Milan en Ligue des champions, contre Alavés et Villarreal en Liga.

"Il ne sera pas demain, il a un ennui. Il a quelque chose et, comme toujours ... Il est venu hier et pour demain il ne sera pas avec nous. On verra pour la semaine prochaine, comme toujours. À partir de dimanche ou lundi on verra comment la gêne évolue", a expliqué Zidane lors d'une conférence de presse.

Dimanche, le Français s'était montré prudent en conférence de presse : "Nous ne prendrons aucun risque avec Benzema parce que la saison est encore longue, avec beaucoup de matches à disputer. [...] S'il s'agissait d'une finale de Ligue des champions ou du dernier match de la saison en championnat, il serait peut-être dans le groupe, mais il y a encore beaucoup de chemin".

Karim Benzema était déjà absent en Liga contre Valladolid et ne sera pas entièrement rétabli pour disputer le match aller des huitièmes de finale de l'UEFA Champions League contre l'Atalanta à Bergame. Les prochains matchs des Merengue après le match européen seront contre la Real Sociedad, l'Atlético Madrid et Elche en Liga, puis le retour de la Ligue des champions arrivera le 16 mars au stade Alfredo Di Stéfano.